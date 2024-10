K. Šaško rokuje so zdravotníkmi, riešenie chce oznámiť do konca týždňa

Bratislava 17. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) aj vo štvrtok pokračuje v rokovaniach so zdravotníkmi v súvislosti s návrhom konsolidačných opatrení. Riešenie chce oznámiť do konca týždňa. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Bez prestávky vediem potrebné rokovania, aby sa po prijatí konsolidačného balíka podarilo nájsť kompromis medzi potrebou ozdravenia verejných financií a mzdovými očakávaniami zdravotníkov. Rokovania sú mimoriadne náročné, pretože na schválené konsolidačné zákony nadväzuje rovnako konsolidačný štátny rozpočet. Ale kompromis je jedinou šancou na úspech. Dnes od skorého rána preto rokujem s vedením Ministerstva financií SR spoločne s analytickými jednotkami, aby sme našli možnosti pre riešenie, ktoré chcem do konca týždňa oznámiť zástupcom odborov i verejnosti," napísal šéf rezortu.



Minister začal v pondelok (14. 10.) rokovania so zástupcami zdravotníkov. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.