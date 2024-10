K. Šaško sa má stretnúť s lekármi tento týždeň, verí v dohodu

Bratislava 23. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa má stretnúť s Lekárskym odborovým združením (LOZ) koncom týždňa. Je pripravený rokovať o konkrétnych riešeniach, ktoré môžu zlepšiť sektor zdravotníctva. Verí, že sa im spoločne podarí nájsť taký sumár krokov, aby k výpovediam lekárov vôbec nedošlo. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vlády.



"Verím, a tak som to aj navnímal od Lekárskeho odborového združenia, že im ide o systémové riešenia v slovenskom zdravotníctve a v tomto majú vo mne prirodzeného a silného partnera. Preto som na tento post prišiel a som pripravený o týchto opatreniach diskutovať a priniesť veľmi konkrétne riešenia," vyhlásil Šaško.



Zopakoval, že zdravotníkom pri konsolidácii ponúka kompromis. Podotkol, že v prípade ponúkaného rastu platov lekárov vo výške 6,4 percenta ide o rozdiel v priemere 62 eur v čistom oproti ich požiadavkám. "Som presvedčený a chcem naozaj veriť tomu, že suma 62 eur v čistom mesačne nevytvorí priestor, aby sme nejakým spôsobom vnášali ešte ďalšiu neistotu do rokovaní, ktoré plánujem viesť," povedal Šaško.



Zároveň odmietol tvrdenia, že chce zdravotníkov ponúknutým kompromisom oklamať. "Chcem ubezpečiť, že už na najbližšiu vládu s veľkou pravdepodobnosťou predložím konkrétne dve prechodné ustanovenia, ktoré čierne na bielom v zákone formou prechodných ustanovení presne odzrkadlia to, čo som tu teraz povedal - na tempo rastu platov sestier či záchranárov a ďalšieho zdravotného personálu nebude siahnuté," povedal. Verí, že ustanovenia bude možné prijať v skrátenom legislatívnom konaní, "aby to nebolo v rovine nejakého sľubu alebo garancie," dodal minister.



Šaško v minulých dňoch informoval, že sa s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) dohodli na navýšení finančných prostriedkov na platy zdravotníkov vo výške viac ako 100 miliónov eur. Sestrám a záchranárom ponúka rovnaké zvyšovanie miezd ako pred konsolidáciou. Lekárom by sa platy mohli zvýšiť o 6,4 percenta namiesto troch percent.



Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský v utorok (22. 10.) na tlačovej konferencii informoval, že viac ako 2400 nemocničných lekárov je pripravených podať výpovede do konca októbra. Medzi hlavné požiadavky zdravotníkov patrí dodržiavanie memoranda podpísaného v roku 2022.