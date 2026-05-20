K Slávnosti Zoslania Ducha Svätého budú turíčne vigílie a púte
Touto slávnosťou sa završuje 50-dňové Veľkonočné obdobie.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - V nedeľu (24. 5.) bude cirkev prežívať Slávnosť Zoslania Ducha Svätého, ktorá pripadá na päťdesiaty deň po Veľkej noci. Touto slávnosťou sa završuje 50-dňové Veľkonočné obdobie. Pri tejto príležitosti sa naprieč celým Slovenskom uskutočnia vigílie a púte.
Na Slovensku je známa turíčna púť v národnej svätyni, Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Začína sa v sobotu (23. 5.) a potrvá do pondelka (25. 5.). Hlavná slávnostná svätá omša sa uskutoční v nedeľu so začiatkom o 10.30 h. Celebrovať ju bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
V Košiciach sa v sobotu o 18.00 h v Dóme sv. Alžbety uskutoční vigília Zoslania Ducha Svätého.
V diecéznej svätyni v Obišovciach (okres Košice-okolie) vyvrcholí novéna k Duchu Svätému v sobotu. Program sa začína o 17.00 h večeradlom a pokračuje svätou omšou.
Turíčna púť sa v nedeľu uskutoční aj v Hronskom Beňadiku (okres Žarnovica) v Bazilike sv. Benedikta, opáta. Od 10.00 h budú kňazi v bazilike spovedať, nasledovať bude modlitba svätého ruženca a od 11.00 h slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude Juraj Pluta z duchovného centra Lukov Dvor. Po omši sa uskutoční uctenie si relikvie Kristovej Krvi a požehnanie.
