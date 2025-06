K zámeru nového zákona o vysokých školách prišlo 75 pripomienok

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR dostalo k zámeru zaviesť nový zákon o vysokých školách 75 pripomienok. Rezort o novej legislatíve rokoval so zástupcami Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR či Študentskej rady vysokých škôl a ďalšími organizáciami. TASR o tom vo štvrtok informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM.



„Pripomienky k návrhu ukázali, že reforma vysokých škôl rezonuje naprieč akademickou obcou aj verejnosťou. Ale na cieli sme sa zhodli. Chceme vytvoriť moderný a funkčný systém, ktorý zvýši kvalitu vysokých škôl a dôveru v nich,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



K zámeru sa podľa rezortu vyjadrilo a pripomienky predložilo 25 rôznych subjektov. Medzi nimi boli aj samotné vysoké školy. Rezort tvrdí, že „mnohé“ z pripomienok zapracovalo. Medzi ne má napríklad patriť aj zachovanie záverečnej práce a jej obhajoby v prípade doktorandského štúdia.



„Niektoré pripomienky smerovali k opatreniam, ktoré je potrebné riešiť inými nástrojmi ako legislatívnou cestou. Napríklad nastavením financovania, prostredníctvom projektov z eurofondov alebo plánu obnovy a odolnosti. Rovnako dôležité je, aby samotné vysoké školy aktívne využívali všetky nástroje a možnosti, ktoré majú k dispozícii,“ doplnil štátny tajomník Róbert Zsembera.



Rezort by chcel návrh predložiť do medzirezortného pripomienkového konania koncom júna.



Vecný zámer nového zákona o vysokých školách predstavilo ministerstvo školstva v apríli. Obsahuje okrem iného zmeny zamerané na zníženie byrokracie, možnosť flexibilnejšieho štúdia, prepájanie teórie s praxou, zvýšenie dostupnosti alternatív vysokoškolského vzdelania či na podporu umelej inteligencie vo vzdelávaní a vedeckej činnosti.



Zahŕňa možnosti ľahšie kombinovať rôzne formy štúdia či získavať certifikáty za kratšie programy. Rezort chce taktiež zaviesť jednotnú elektronickú prihlášku na VŠ, podporiť profesionálne bakalárske programy, umožniť výber medzi písaním záverečnej práce a absolvovaním odbornej stáže, zjednodušiť zapojenie odborníkov z praxe do výučby a umožniť školám udeľovať aj medzinárodne uznávané tituly. Plánuje aj zákaz nosenia zbraní na akademickej pôde, s výnimkou ozbrojených zložiek a výskumu.