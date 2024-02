K zmene štatútu SIS má byť v utorok mimoriadny výbor

Bratislava 22. februára (TASR) - O zmene štatútu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú vo štvrtok schválila vláda, má v utorok (27. 2.) mimoriadne rokovať Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS. Zvolala ho jeho predsedníčka Mária Kolíková (SaS).



"Zvolala som mimoriadne zasadnutie Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS na utorok 27. 2. o 12.00 h s jediným bodom programu, a to je zmena štatútu SIS, ktorá bola dnes schválená vládou. Štatút rieši aj riadenie SIS, preto akékoľvek jeho zmeny je potrebné posúdiť z hľadiska zákonnosti a ústavnosti," povedala Kolíková.



V prípade, že zmena bude nezákonná alebo neústavná, majú poslanci podľa jej slov priestor na jej napadnutie. "Zistíme, čo je jej obsahom, a na základe toho zvážime ďalšie právne kroky," doplnila. Úprava štatútu môže podľa jej slov súvisieť s možnou zmenou procesu výmeny vedenia SIS. Myslí si však, že zmena, ktorá by pri menovaní riaditeľa obchádzala zákon a právomoci prezidenta, by nemohla obstáť.



Poslankyňa sa zároveň pýta, aký majú priestor členovia kontrolného výboru, ktorí majú zo zákona priestor oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami. "Na viaceré otázky, ktoré dávame námestníkovi SIS, dostávame odpoveď, že ide o utajovanú skutočnosť, ktorú nám neposkytne. (...) Chceli sme, samozrejme, vedieť, ako s osobou Gašpara súvisí zmena štatútu, ale sme sa to nedozvedeli," uzavrela.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok vyhlásil, že do niekoľkých dní bude mať SIS riadne vedenie. Na post riaditeľa SIS vláda 14. februára nominovala súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara. Šéfa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu Zuzana Čaputová už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa nechá na svojho nástupcu.