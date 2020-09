K zníženiu množstva odpadu mala pomôcť konferencia

Bratislava 27. septembra (TASR) - Pomôcť Slovensko nasmerovať k zníženiu množstva vyprodukovaného odpadu mala konferencia "Slovakia going Zero Waste". Jej tretí ročník sa pre pandémiu nového koronavírusu uskutočnil online. Konala sa od piatka (25. 9.) do nedele. TASR o tom informovala spoluzakladateľka a spoluorganizátorka konferencie Silvia Yoder.



"Vieme, že najlepšie funguje motivácia samotnou praxou. Zameriavali sme sa preto na prvé lastovičky dosahujúce konkrétne zmeny vo viacerých oblastiach. Prebrali sme inovácie napomáhajúce životu bez odpadu," uviedla Yoder. Dodala, že na konferencii sa sústredili na aj na to, ako môže človek z akejkoľvek pozície dosiahnuť zmenu k lepšiemu.



Na konferencii vystúpilo 14 rečníkov v štyroch tematických blokoch. Zaoberali sa v nich od globálnych problémov s odpadom, cez nastavenie systematických zmien i inovatívnych riešení, až po "zero waste" fungovanie celosvetovej firmy.



Špeciálnymi hosťami tohto ročníka boli riaditeľ Greenpeace z Veľkej Británie Will McCallum a Bert van Son, zakladateľ spoločnosti MUD Jeans, ktorá funguje na báze zelenej udržateľnosti.