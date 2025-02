Rezort vnútra: K zrušeniu ochrany sudcov ŠTS nepríde

Bratislava 26. februára (TASR) - K zrušeniu ochrany sudcov Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorú vykonáva Úrad pre ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) a diplomatických misií Ministerstva vnútra (MV) SR nepríde. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor rezortu vnútra.



"Bližšie sa vyjadrovať nebudeme, a to z dôvodu, že spôsob, taktika a rozsah poskytovania bezpečnostných opatrení spadajú pod utajované skutočnosti," spresnilo MV.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v stredu tiež potvrdil, že sudcovia ŠTS o ochranu neprídu. Podľa jeho slov bola urobená analýza, forma ochrany je nastavená podľa efektivity a toho, čo sudcovia ŠTS potrebujú a tak to malo byť odkomunikované aj s predsedom súdu.



Denník Sme v utorok (25. 2.) informoval, že predseda ŠTS Michal Truban oznámil sudcom, že prídu o ochranku, teda služobné auto a vodiča - ochrankára. Truban mal v e-maile ďalej priblížiť, že o danej veci ho informoval šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí. Ako bolo ďalej vysvetlené, ochranka sa má zmeniť na operatívnu, čo podľa Trubana v podstate znamená, že ďalej nebude poskytovaná doterajšia forma ochrany. Rovnako mal dať Truban sudcom na vedomie, že s rozhodnutím nesúhlasil.