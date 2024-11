Kačalková: Nedostatkom je, že nemôžeme podať sťažnosť na Ústavný súd

Bratislava 1. novembra (TASR) - Jedným z najväčších nedostatkov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) je z hľadiska kompetencií ten, že nemôže podať sťažnosť na Ústavný súd SR podľa článku 127 ústavy. Klienta sprevádza často počas celého súdneho konania, nemôže a ani ho nezastupuje, ale pomáha mu so všetkými podaniami v jeho prípade, keďže pred občianskoprávnymi ani správnymi súdmi či v trestnom konaní nemusí mať advokáta. V konaní pred Ústavným súdom SR je už naopak zastúpenie advokátom povinné. Pre TASR na to poukázala hovorkyňa ÚKOZP Štefánia Kačalková.



"Je nezmyselné, aby sme my ako ľudsko-právny nezávislý orgán museli vyhľadať pomoc advokáta, keď máme právne zanalyzovaný celý prípad a vidíme, že takýto prípad treba predložiť na posúdenie Ústavnému súdu SR či na medzinárodné inštitúcie, alebo odkazovať klienta na advokáta," vysvetlila hovorkyňa.



Poukázala však na to, že na medzinárodné inštitúcie ÚKOZP sťažnosť podať môže. "Keďže však platí povinnosť vyčerpať všetky účinné dostupné vnútroštátne prostriedky nápravy, medzi ktoré patrí sťažnosť podľa článku 127 ústavy, tento krok sa nijako nedá obísť," konštatovala hovorkyňa.