Káčer: 30 rokov samostatnosti bolo o náročných skúškach

Bratislava 1. januára (TASR) - Samostatné Slovensko a jeho diplomacia majú za sebou 30 rokov náročných skúšok, ale aj veľkých úspechov vrátane tých najvýznamnejších, vstupu do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Pri príležitosti 30. výročia vzniku SR to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer.



Pripomenul, že prvé roky po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky poznamenal aj boj o charakter štátu. "Ten sme však zvládli a postupne sa Slovensko postavilo na vlastné nohy a vykročilo smerom k vyspelému svetu. Medzinárodné spoločenstvo nás prijalo medzi seba, rýchlo sme sa stali členmi Organizácie Spojených národov, Rady Európy či Svetovej banky," zdôraznil Káčer, ktorý v tejto súvislosti vyzdvihol aj slovenskú diplomaciu.



Ocenil jej aktivity aj pri úspešných integračných snahách v prípade vstupu do EÚ a NATO v roku 2004. "Tieto členstvá zostávajú pre občanov SR najlepšou garanciou bezpečnosti, stability a prosperity," skonštatoval Káčer.



Šéf slovenskej diplomacie je presvedčený, že Slovensko má za sebou úspešný tridsaťročný príbeh, nesmie však ochabnúť v úsilí dobre spravovať slobodný a demokratický štát. "Máme na čom stavať a naše skúsenosti nám môžu poslúžiť aj pri prekonávaní výziev v ďalších rokoch," dodal Káčer.



Rezort diplomacie v rámci osláv 30. výročia samostatnosti Slovenska plánuje počas celého roka 2023 sériu podujatí a komunikačných kampaní pod značkou "Misia Slovensko".