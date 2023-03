Káčer a Majer: SR pomôže pri spoločnom zaobstarávaní munície Ukrajine

Brusel 20. marca (TASR) - Na pomoci vo výške dvoch miliárd eur na nákup a dodávku delostreleckej munície pre Ukrajinu sa zúčastní aj Slovensko. Potvrdili to v pondelok šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer po spoločnom rokovaní ministrov zahraničných vecí a obrany Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Krajiny EÚ odobrili trojfázový akčný plán, na ktorého základe bude ukrajinským jednotkám počas nasledujúcich 12 mesiacov dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm. Budú doplnené aj strategické zásoby členských štátov, z ktorých časť je po zaslaní vojenskej pomoci Ukrajine už takmer minutá.



Káčer ocenil, že jednota EÚ pri poskytovaní podpory Ukrajine trvá naďalej. Ostatných ministrov oboznámil s rozhodnutím vlády SR poskytnúť Kyjevu 13 stíhačiek, vyše dvetisíc rakiet pre Migy-29 a systém protivzdušnej obrany Kub. "Bolo to pozitívne ohodnotené, viacerí ministri to vyzdvihli," povedal Káčer.



Majer potvrdil, že Slovensko patrí do skupiny 18 krajín EÚ, ktoré sa dohodli na spoločnom obstarávaní delostreleckej munície pre Ukrajinu.



"Princíp spočíva v tom, že sa navýšia výrobné kapacity, aj za pomoci financovania EÚ, do ktorých zapadá aj Slovensko. Výsledkom by malo byť milión kusov tejto munície do jedného roka. Aby v krátkom čase jednak Ukrajina dostala čo najväčšiu podporu a aby došlo k navýšeniu kapacít výroby tejto munície v členských štátoch," vysvetlil.



Podľa jeho slov je na to určených okolo dvoch miliárd eur z európskych zdrojov. Potvrdil, že EÚ bude o špecifikách zapojenia sa do výroby rokovať priamo so slovenskými firmami, čo zdôrazní tohtotýždňová návšteva Slovenska eurokomisára pre vnútorný trh Thieryho Bretona, ktorý má na starosti aj obranný priemysel EÚ.



Majer priznal, že sa debatuje aj o tom, či sa do tohto projektu zapoja aj zbrojovky mimo EÚ. Podľa neho je nevyhnutné zapojiť aj výrobcov mimo Únie, napríklad z Balkánu či Nórska, ak sa má cieľ investícií naplniť. "Kým dôjde k navýšeniu kapacít, nebudeme mať ani na výber. Prijal sa kompromisný návrh, ktorý to umožňuje," uviedol s tým, že Slovensko ho podporuje.



Na otázku TASR ktoré slovenské podniky môžu byť zapojené do projektu spoločného zaobstarávania munície, Majer uviedol, že ide o ZVS Holding a.s. Dubnica nad Váhom, kde je spoluúčastníkom aj štát. S výrobou v Dubnici a Snine.



"Tento podnik má svoj podiel vo výrobe aj v španielskej spoločnosti. Už dnes dochádza k spolupráci medzi španielskou a slovenskou firmou a k spolupráci s českými a francúzskymi producentmi. Z pohľadu Slovenska dôležité bude posilnenie výrobných kapacít a investície do zamestnanosti v tomto sektore," opísal situáciu Majer.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)