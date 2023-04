Káčer chce trvalú prítomnosť jednotiek NATO na východnom krídle

Brusel 5. apríla (TASR) – Rotačné prápory NATO na východnom krídle Severoatlantickej aliancie by mohla nahradiť trvalá prítomnosť jednotiek Aliancie. Uviedol to v stredu šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer po dvojdňových rokovaniach ministrov zahraničných vecí NATO v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Spojenci podľa Káčera vyjadrili nádej, že na júlovom summite NATO vo Vilniuse sa Aliancia stretne ako 32-členné zoskupenie, už aj so Švédskom ako plnoprávnym členom. Dodal, že Maďarsko a Turecko boli vyzvané, aby žiadosť Štokholmu čo najskôr ratifikovali.



Podľa Rastislava Káčera Slovensko prikladá veľký význam prítomnosti posilňujúcich jednotiek spojencov na východnom krídle Aliancie, čo sa týka aj SR.



"Chceme, aby lídri rozhodli o tom, že toto bude trvalá prítomnosť a aby boli prápory rozšírené do veľkosti brigády v každej krajine. Z toho vyplývajú aj záväzky pre nás, zvýšiť schopnosť hostiť takéto jednoty," uviedol Káčer.



Vo vzťahu k Rusku Káčer zdôraznil, že kým sa Aliancia vráti k štandardným vzájomným kontaktom, musí mať istotu, že Moskva uskutoční systémové zmeny a zmení aj svoju politiku. Dovtedy musí byť NATO podľa neho pripravené na dlhodobú pomoc Ukrajine a riešiť dlhodobé dôsledky konfrontácie s Ruskom.



Ministri zahraničných vecí, spolu šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom v stredu rokovali s rezortnými kolegami z Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Kórey a Japonska. Podľa Káčera sa zhodli na tom, že vojna na Ukrajine je "konflikt princípov", ktorý má globálne dôsledky.



"Je dobré vidieť, že Ukrajinu podporuje 140 krajín sveta a vojensky ju podporuje 60 krajín. K nim patria aj naši partneri v indopacifickom regióne," odkázal Káčer. Dodal, že EÚ má v tomto smere nenahraditeľnú úlohu, najmä v boji proti dezinformáciám a hybridným hrozbám a ako poskytovateľ ekonomickej podpory Ukrajine.



V rámci diskusií o Číne sa podľa Káčera akcentovala potreba toho, aby Čína nezačala Rusku dodávať zbrane pre vojnu na Ukrajine. Spojenci tiež podľa neho musia dobre zhodnotiť, v akých strategických oblastiach sú závislí na Číne a tieto závislosti znížiť. Mali by tiež pozorne monitorovať a vyhodnocovať správanie Číny a jej globálne ambície.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg chce, aby summit vo Vilniuse potvrdil minimálne dvojpercentné výdavky na obranu. Káčer potvrdil, že spojenci sa zhodli na tom, že dve percentá nebudú maximum ale minimum rozpočtových výdavkov. Slovensko už dvojpercentný limit dosiahlo a v tomto roku ho aj mierne prekročí, upozornil šéf slovenskej diplomacie.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)