Káčer: Debaty o desiatom balíku sankcií voči Rusku sú v plnom prúde

Brusel 23. januára (TASR) - Desiaty balík sankcií EÚ voči Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine nie je dokončený, ale pracuje sa na ňom. Uviedli to v pondelok minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer aj šéf českej diplomacie Jan Lipavský po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Káčer spresnil, že Slovensko podporuje desiaty balík sankcií, pričom slovenská strana už prezentovala veci, ktoré by podľa nej mali byť zohľadnené v pripravovanom balíku.



"V prvom rade je to jadrové palivo. Slovensko potrebuje toto palivo, hoci robíme všetko pre to, aby sme čo najskôr mali diverzifikované dodávky jadrového paliva. V tomto sme spolu s Českom a Fínskom a intenzívne na tom pracujeme," uviedol Káčer. Ďalšou dôležitou otázkou pre Slovensko sú podľa neho dodávky železnej rudy.







Vysvetlil, že diskusie o príprave nového balíka reštriktívnych opatrení prebiehajú "civilizovane" na úrovni veľvyslancov pri EÚ a vyjadril nádej, že už čoskoro sa členské štáty na podobe sankčného balíka dohodnú.



Podľa viacerých európskych médií snahou je, aby finálna podoba desiateho balíka sankcií bola známa ešte pred summitom EÚ - Ukrajina v Kyjeve (3. február) alebo pred februárovým stretnutím ministrov zahraničných vecí v Bruseli.



Lipavský pred novinármi upozornil, že pripravovaný desiaty sankčný balík má stále podobu interných a príliš technických debát a že ťažko predvídať kedy sa ho podarí schváliť.



"Na druhej strane vieme, že potrebujeme pokračovať v tom, aby sme ďalej znižovali ruskú schopnosť viesť vojnu, vyrábať rakety, tanky a vôbec vyrábať zbrane. Musíme obmedzovať ich zbrojné úsilie a zároveň sa musíme dívať aj na to, či nájdeme spoľahlivý spôsob ako zabrániť obchádzaniu sankcií. Ten desiaty balík by to mal podchytiť," povedal Lipavský.









