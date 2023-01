Káčer: EÚ okrem vojenskej pomoci musí udržať i európsku víziu Ukrajiny

Brusel 23. januára (TASR) - Ukrajina dominovala pondelňajším debatám šéfov diplomacií, hovorili o nej dokonca aj počas pracovných raňajok s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim. Slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer dodal, že išlo hlavne o debaty o bezpečnosti Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza na Rusmi okupovanom území Ukrajiny. Z Bruselu informuje spravodajca TASR.



Na zasadnutí sa ministri dohodli aj na poskytnutí ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine v hodnote pol miliardy eur.



"Bola zhoda názorov – väčšia ako by sa navonok zdalo," opísal Káčer atmosféru rokovaní. Podľa jeho slov sa názory rôznili napríklad ohľadom dodávok ťažkej bojovej techniky Ukrajine, avšak členské štáty chcú vytrvať pri poskytovaní pomoci.



"Zhoda je na tom, že treba vytrvať dovtedy, kým Ukrajina nenastolí teritoriálnu integritu a suverenitu na svojom území. Toto zdôraznili viacerí partneri a to som povedal aj ja," informoval. Dodal, že ministri sa ohľadom Ukrajiny dohodli na všetkom, na čom sa dohodnúť mali. Prebrali aj desaťbodový mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a integračné šance Kyjeva.



"Hovoril som o potrebe držať Ukrajine pozitívnu víziu jej európskeho členstva, čo by mal jasným odkazom potvrdiť aj nadchádzajúci summit EÚ – Ukrajina," zdôraznil Káčer.



Diplomati riešili aj otázku mimoriadneho trestného súdu pre ruské vojnové zločiny na Ukrajine. "Zdôraznili sme, že takýto súd má zmysel. Musí byť postavený na základe existujúcich noriem medzinárodného práva a mal by získať širokú podporu štátov OSN," vysvetlil Káčer.



Čo sa týka schválenia finančnej podpory na vojenské vybavenie pre Ukrajinu cez Európsky mierový nástroj, Káčer uviedol že existuje vzorec prerozdeľovania peňazí, na aký účel budú venované. O niečo väčší podiel, než je zvykom – 45 miliónov eur – bol vyčlenený na nevyzbrojovanie, čiže na výcvik ukrajinských vojakov na pôde Európskej únie.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)