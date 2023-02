Káčer: Hlasovanie OSN ukázalo, že počínanie Ruska je neakceptovateľné

New York 24. februára (TASR) - Hlasovanie Valného zhromaždenia (VZ OSN) ukázalo, že pre demokratický svet je počínanie Ruska neakceptovateľné a že väčšina sveta podporuje nezávislosť a zvrchovanosť Ukrajiny. Vyhlásil to vo štvrtok v New Yorku na mimoriadnom zasadnutí VZ OSN minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR).



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) schválilo vo štvrtok rezolúciu o základných princípoch spravodlivého a udržateľného mieru na Ukrajine. Hlasovala za ňu 141 členských krajín OSN vrátane Slovenska, sedem krajín bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania.



Na zasadnutí VZ OSN, ktoré sa konalo pri príležitosti uplynutia roka od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu, sa zúčastnil aj minister Káčer.



„Hlasovanie ukázalo, že pre demokratický svet je počínanie Ruska neakceptovateľné. Netvrdím to len ja, hlasy 141 štátov hovoria samé za seba. Ide o ďalší dôkaz, že väčšina sveta podporuje nezávislosť a zvrchovanosť Ukrajiny, žiada stiahnutie ruských vojsk z jej územia a vyvodenie zodpovednosti za spáchané zločiny,“ uviedol Káčer.



Zároveň odsúdil pokračujúcu vojnu na Ukrajine a poukázal na nevyhnutnosť postaviť sa proti ruským dezinformáciám, ktoré vojnu ospravedlňujú a snažia sa tak obhájiť neobhájiteľné.



„Ruská agresia proti Ukrajine porušuje normy, na ktorých stojí povojnové usporiadanie sveta. Je to s prehľadom najväčšia hrozba pre globálny mier. Ak sa svet Rusku nepostaví, ukáže tak ostatným, že agresia, spochybňovanie práva na sebaurčenie krajín či menenie hraníc silou je prirodzené právo väčšieho a silnejšieho. Dnes sa to týka Ukrajiny, no zajtra môže byť obeťou iná krajina,“ dodal Rastislav Káčer.



Počas návštevy New Yorku sa slovenský minister stretol aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému vyjadril plnú podporu pri snahách o ukončenie konfliktu na Ukrajine. Zhodli sa tiež na potrebe nedopustiť rozvrat medzinárodného usporiadania platného od konca druhej svetovej vojny.



S japonským ministrom zahraničných vecí Jošimasom Hajašim hovoril šéf slovenskej diplomacie o bezpečnostnej situácii vo svete, ale tiež o otázkach vzájomných vzťahov a rozvoja ekonomickej spolupráce.