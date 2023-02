Káčer: Jedinou cestou k mieru na Ukrajine je zastavenie operácií Ruska

Bratislava 24. februára (TASR) - K mieru na Ukrajine vedie jediná cesta, ktorou je zastavenie útočných operácií Ruska. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer to povedal v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, ktoré sa konalo pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine.



TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Rusko, ktoré je ako člen Bezpečnostnej rady OSN zodpovedné za udržiavanie svetového mieru a bezpečnosti, pred rokom spustilo svoju vojnovú mašinériu. Zabíja obyvateľov krajiny, ktorú celé roky označovalo za bratskú, ničí infraštruktúru a núti milióny utekať z domovov – to všetko pod lživými a falošnými zámienkami. Objavujú sa výzvy na mier. Ten chceme všetci, ale k mieru na Ukrajine vedie jediná cesta, a to zastavenie útočných operácií zo strany Ruska," vyhlásil vo svojom vystúpení Káčer.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň pripomenul utrpenie civilistov vystavených vojne. Ruskú federáciu opätovne vyzval, aby okamžite zastavila vojenské aktivity proti Ukrajine a bezpodmienečne stiahla všetky svoje vojenské jednotky z celého územia Ukrajiny vrátane dočasne okupovaných regiónov spolu s Krymom.



"Slovensko stojí pri Ukrajine od samého začiatku jej obrany pred ruskou agresiou a budeme pokračovať vo vytrvalej podpore nášho východného suseda vrátane nezávislosti, suverenity a územnej celistvosti Ukrajiny, kým sa táto nehanebná vojna neskončí,“ dodal Káčer.



Minister sa popri zasadnutí BR OSN stretol aj so švajčiarskym rezortným partnerom Ignaziom Cassisom. Rokovali o rozvoji bilaterálnych vzťahov, posilňovaní obchodno-investičného partnerstva, ako aj bezpečnostnej situácii v Európe a ďalších aktuálnych zahraničnopolitických otázkach, doplnil komunikačný odbor MZVEZ SR.