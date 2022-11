Káčer: Kroky Ruska ukazujú nebezpečenstvá nedemokratických režimov

Bratislava 30. novembra (TASR) – Kroky Ruska a jeho agresia proti Ukrajine nám pripomínajú, aké nebezpečné sú závislosti na nedemokratických režimoch. V stredu to počas zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO v Bukurešti uviedol šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Ruská agresia proti Ukrajine nám nastavuje zrkadlo. Dostali sme bolestivú, ale potrebnú lekciu," povedal Káčer. Rôzne hybridné hrozby podľa neho jasne ukázali nebezpečenstvo závislosti na krajinách, s ktorými nemáme rovnaké hodnoty a videnie sveta.



"Je preto našou povinnosťou čo najviac diverzifikovať vzťahy v ekonomike, energetike, kritických technológiách a ďalších oblastiach citlivých pre našu bezpečnosť," zdôraznil s tým, že nesmieme opakovať chyby a vytvárať nové škodlivé závislosti.



Ministri sa počas druhého dňa rokovaní venovali témam posilňovania odolnosti, energetickej bezpečnosti, ochrane kritickej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov, ako aj výzvam, ktoré pre NATO predstavuje Čína.



Na zasadnutie pozvali aj Gruzínsko, Moldavsko a Bosnu. Ministri sa zhodli, že aj týmto najzraniteľnejším partnerom v susedstve Severoatlantickej aliancie je potrebné pomôcť s budovaním odolnosti.



"Je dôležité ukázať Moskve, že jej agresia nás od spolupráce s partnermi neodstraší, ale že ju, naopak, budeme posilňovať. Slovensko je dlhodobým podporovateľom všetkých troch štátov a v tejto podpore a pomoci chceme vytrvať," dodal Káčer.



V Bukurešti sa stretol aj s rumunským partnerom Bogdanom Aurescom. Na schôdzke ocenil rumunskú pomoc Ukrajine a potvrdil podporu vstupu Rumunska do schengenského priestoru a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Na prvom bilaterálnom stretnutí s tureckým náprotivkom Mevlütom Čavušoglom Káčer zdôraznil, že Turecko je dôležitým partnerom a spojencom Slovenska v regióne. Ocenil tiež podporu Ankary pre nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny a jej úlohu pri sprostredkovaní dohôd o vývoze obilia cez Čierne more i pri výmene ukrajinských a ruských vojnových zajatcov.