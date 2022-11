Káčer: Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločin

Bratislava 25. novembra (TASR) - Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločin, ktorý musí zmiznúť z našej spoločnosti. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Rastislav Káčer pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Šéf diplomacie tiež zdôraznil, že ochranu žien pred bezprávím je nevyhnutné presadzovať vo všetkých oblastiach a politikách, a to na medzinárodnej aj vnútroštátnej úrovni.



"Násilie páchané na ženách a dievčatách je zločinom a jedným z najzávažnejších porušení ľudských práv. Takéto správanie musí zmiznúť z našej spoločnosti. Treba prijať naozaj účinné opatrenia zabraňujúce takémuto konaniu," uviedol Káčer. Označil pritom za alarmujúce, že podľa štatistík každá tretia žena v Európskej únii vo veku 15 a viac rokov zažila fyzické alebo sexuálne násilie.



V tejto súvislosti pripomenul Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027, ktorý v januári odobrila vláda a ktorý má za cieľ predchádzať a zabraňovať prípadom násilia voči ženám. Poukázal aj na to, že Slovensko sa v decembri 2020 pripojilo k Skupine priateľov za odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách pri OSN.