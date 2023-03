Káčer: Nedovoľme, aby sa zopakovala najtemnejšia kapitola našich dejín

Bratislava 25. marca (TASR) - Aj v súčasnosti sa medzi nás vkrádajú nenávistné prejavy, diskriminácia a antisemitizmus. Nedovoľme, aby sa zopakovala najtemnejšia kapitola našich dejín. Uviedol to dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Rastislav Káčer, ktorý si v sobotu pripomenul uplynutie 81 rokov od vypravenia prvého transportu židov z územia Slovenska do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a uctil si pamiatku obetí.



Túto udalosť šéf slovenskej diplomacie označil za jednu z najtemnejších kapitol našej histórie a pripomenul, že tragédia holokaustu na Slovensku sa týmto transportom nezačala ani neskončila. "Tragédiu holokaustu začal vtedajší ľudácky režim rozdeľovaním spoločnosti. Išlo o systematickú kampaň živenú štátnou propagandou, ktorá podnecovala tie najprízemnejšie pudy a zavrhnutiahodné odtiene ľudskej povahy. Aj dnes sa medzi nás vkrádajú predsudky, diskriminácia, antisemitizmus a nenávistné prejavy," povedal Káčer. Aj terajšia spoločnosť je podľa jeho slov nebezpečne rozdelená a vzájomný dialóg sa stáva čoraz náročnejším. "A práve v takej situácii nachádzajú živnú pôdu konšpiračné teórie a lživá propaganda," vyhlásil.



Pripomenul, že deportácie slovenských občanov a ich následné vraždenie sa diali aj pod patronátom a s požehnaním vládneho režimu, ktorý sa oháňal "patriotizmom" a údajnou láskou k vlasti. Káčer vyzval spoločnosť, aby si uvedomila nebezpečenstvo nenávistných prejavov a skutočnosť, že zločiny proti ľudskosti sa často začínajú práve slovom. "Neostaňme ticho, neopakujme rovnaké chyby. Neverme tým, ktorí ustavične klamú a robia z inakosti či menšín terče," dodal.



Z prvého transportu, ktorý viezol tisíc mladých žien a dievčat z východného Slovenska, prežilo len 20 deportovaných. Prvá vlna transportov trvala do októbra 1942. Druhá sa začala po okupácii Slovenska a potlačení SNP, trvala do marca 1945. Celkovo v koncentračných táboroch v dôsledku transportov z územia Slovenska zahynulo viac ako 70.000 židovských občanov.