Káčer: OSN čakajú najväčšie výzvy od konca druhej svetovej vojny

New York 24. septembra (TASR) - Organizáciu Spojených národov (OSN) čakajú najväčšie výzvy od konca druhej svetovej vojny, uviedol minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer, ktorý v piatok ukončil návštevu New Yorku, kde sa zúčastnil na 77. Valnom zhromaždení OSN. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Posledný deň návštevy pred odchodom na Slovensko šéf slovenskej diplomacie využil na rokovanie s predsedom 77. Valného zhromaždenia OSN Csabom Körösim.



"Solidarita, odolnosť a veda sú priority, ktoré si vybral súčasný predseda Valného zhromaždenia. Považujem ich za kľúčové pre zvládanie súčasných výziev, ktoré sú najväčšie od ukončenia druhej svetovej vojny," uviedol Káčer. "Znižovanie rozdielov a nerovností vo svete je jednou z priorít Slovenskej republiky," doplnil.



Ako člen Výkonnej rady UNICEF a budúci člen Hospodárskej a sociálnej rady OSN (ECOSOC) a Výkonnej rady Rozvojového programu OSN (UNDP) bude Slovensko podľa Káčera prispievať k sociálnemu, ekonomickému a environmentálnemu rozvoju.



V predpoludňajších hodinách šéf slovenskej diplomacie rokoval s ministrom zahraničných vecí Srbska Nikolom Selakovičom. Ocenil srbské snahy v prijímaní európskych reforiem a v dialógu Belehrad-Priština. "Vážim si tradične výborné vzťahy medzi našimi krajinami, ktoré sú dlhodobo bez otvorených otázok. Srbsko je významným ekonomickým partnerom na západnom Balkáne a verím, že v blízkej budúcnosti pokročí pri prijímaní ďalších európskych reforiem, pričom kľúčovými sú kapitoly právneho štátu a slobody médií. Slovenská republika je otvorená zdieľať svoje skúsenosti s prístupovým procesom a pomôcť pri urýchlenom napredovaní Srbska do EÚ," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Ministri taktiež diskutovali o regionálnych otázkach a uskutočnenom pokroku v dialógu Belehrad-Priština. K téme slovenskej menšiny vo Vojvodine a jej bohatých kultúrnych aktivít ministri spomenuli potenciál zápisu naivného umenia z Kovačice do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Minister Káčer informoval partnera o pretrvávajúcom záujme slovenských podnikateľov o investovanie a obchodnú výmenu v Srbsku.