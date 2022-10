Káčer: Pre niektorých politikov je naša štátnosť obyčajná rohožka

Bratislava 6. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia politikov, pre ktorých je štátnosť krajiny obyčajná rohožka, o ktorú si utierajú nohy. Uviedol to v relácii CD Klub v TASR TV.Ako uviedol, v súčasnosti ho znepokojuje viacero vecí. "" uviedol.Vie pochopiť, keď takto konajú nevzdelaní ľudia či obete dezinformácií, no poukazuje na to, že konsenzy spochybňujú niektorí politici. "" skonštatoval minister.Tridsaťročnú samostatnosť Slovenska však vníma ako úspešný príbeh, o ktorom mnohí pochybovali. Podotkol, že táto doba predstavuje väčšinu jeho života, ktorú prežil v službe štátu. "" uviedol Káčer.