Káčer: Rusko musí okamžite zastaviť vojenské aktivity na Ukrajine

New York/Bratislava 23. februára (TASR) — Snaha Ruska prekresliť medzinárodne uznávané hranice zvrchovanej krajiny predstavuje vážnu hrozbu nielen pre Európu. Ohrozená môže byť územná celistvosť a nezávislosť ktoréhokoľvek štátu, povedal vo štvrtok v New Yorku na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN minister zahraničných vecí SR Rastislav Káčer, informuje TASR.



Šéf slovenskej diplomacie zopakoval výzvu, aby Rusko okamžite zastavilo svoje vojenské aktivity na Ukrajine a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje vojenské jednotky z celého jej územia.



"Dôrazne odsudzujeme pokračujúcu, nevyprovokovanú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine, ktorá porušuje základné princípy a hodnoty Charty OSN a medzinárodného práva," povedal Káčer.



Pred delegátmi zasadnutia venovaného ruskej agresii voči Ukrajine pripomenul, že OSN vznikla s cieľom ušetriť budúce generácie od ukrutností vojny – dnes však víziu a princípy svetovej organizácie porušuje práve štát, ktorému Charta OSN udelila privilégium strážiť tieto zásady.



"Rusko... naopak pokračuje vo svojej zavádzajúcej rétorike, propagande a prekrúcaní faktov, presadzujúc nejakú alternatívnu realitu," povedal Káčer. Zdôraznil tiež potrebu chrániť multilateralizmus a svet založený na pravidlách.



Minister sa počas návštevy newyorského sídla OSN stretol aj generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Podľa vyjadrenia na sociálnej sieti ho informoval o plnej podpore Slovenska pre všetky jeho snahy a diplomatické aktivity zamerané na ukončenie vojny.



Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský na zasadnutí VZ OSN povedal, že Rusko má ambície siahajúce ďaleko za hranice Ukrajiny, chce svet rozdeliť na sféry vplyvu. "Ak nebudeme konať teraz, potom akceptujeme nový medzinárodný poriadok založený na využívaní brutálnej sily, kolonializme," zdôraznil v odkaze pre tých, ktorí chcú zaujať neutrálny postoj a myslia si, že nejde o ich vojnu. Pripomenul zároveň tragickú skúsenosť Európy s agresívnou politikou Ruska, informoval server Novinky.cz.



Šéfovia slovenskej i českej diplomacie podporili prijatie rezolúcie VZ OSN, o ktorej by vo štvrtok mali hlasovať členské štáty. Návrh vyjadruje podporu územnej celistvosti Ukrajiny, žiada okamžitý odchod ruskej armády z jej územia a zastavenie bojov, ako aj stíhanie páchateľov vojnových zločinov.