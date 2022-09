Káčer s Kollárom hovorili o vstupe Švédska a Fínska do NATO

Bratislava 16. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa v piatok stretol s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom. Hlavnou témou bolo najmä hlasovanie o vstupe Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Pre letnú parlamentnú prestávku a vážnu koaličnú krízu sa Slovensko zaradilo medzi štyri posledné krajiny, ktoré ešte vstup oboch severských krajín neodobrili. Nie je to dobrý signál aj preto, že ešte pred letom sme v prípade Švédska vítali príchod automobilky Volvo do Košíc," skonštatoval Káčer. Verí, že budúci týždeň bude parlament uznášaniaschopný.



Vláda SR odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie v júli 2022. Vstup severských krajín do Aliancie musí ešte odsúhlasiť Národná rada SR a až následne ho môže ratifikovať prezidentka SR Zuzana Čaputová.