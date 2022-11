Káčer si uctil obete hladomoru v Ukrajine z obdobia Sovietskeho zväzu

Bratislava 26. novembra (TASR) - Šéf slovenského rezortu diplomacie Rastislav Káčer si v sobotu uctil pamiatku obetí hladomoru, ktorý si najmä na území dnešnej Ukrajiny medzi rokmi 1932 a 1933 vyžiadal mnohé ľudské životy. Urobil tak pri príležitosti Dňa spomienky na obete hladomoru. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Hoci utrpenie počas hladomoru bolo nesmierne, nedokázalo zlomiť ducha ukrajinského národa. Podobnú odvahu Ukrajincov vidíme aj dnes, napriek tomu, že čelia vojenskej agresii, deportáciám a ničeniu ich majetku," zdôraznil Káčer s tým, že Rusko sa nedokázalo vyrovnať s minulosťou sovietskej diktatúry a opäť používa hlad ako zbraň. "Znovu sú to nevinní ľudia, ktorí sú ohrození nedostatkom potravín, a to predovšetkým na Blízkom východe či v Afrike," vyhlásil minister.



Zopakoval, že civilizovaný svet takéto konanie odsudzuje. Podľa šéfa slovenskej diplomacie je dôležité vyvinúť maximálne úsilie, aby sa zabránilo podobným tragédiám. Pripomenul úlohu svetového spoločenstva pri sprostredkovaní tzv. obilnej dohody, ktorá umožnila vývoz potravín z ukrajinských prístavov, či úlohu Európskej únie pri spustení tzv. koridorov solidarity, ktoré vedú aj cez Slovensko.



Ministerstvo priblížilo, že hladomor v Ukrajine a iných častiach Sovietskeho zväzu vyvolala politika diktátora Josifa Stalina. Komunistický režim spôsobil smrť niekoľkých miliónov Ukrajincov, väčšinou roľníkov a ich rodín, ktorí odporovali násilnej kolektivizácii poľnohospodárstva. Odhady počtu obetí sa rôznia, zväčša sa pohybujú od tri a pol do desiatich miliónov.