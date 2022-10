Káčer: Slovensko chce pomáhať Ukrajine, podporuje jej vstup do NATO

Brusel 10. októbra (TASR) - Slovensko je odhodlané aj naďalej pomáhať Ukrajine, ktorá je vystavená ruskej agresii, a podporuje jej snahy stať sa novým členom Severoatlantickej aliancie. Podľa spravodajcu TASR to v pondelok uviedol minister zahraničných vecí Rastislav Káčer po pracovnom rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli.



Minister pripomenul, že sa nachádza prvýkrát v novom sídle Aliancie, hoci jeho diplomatická kariéra sa začala práve kontaktmi s NATO, keď v januári 1993 ako zástupca ministerstva zahraničných vecí SR na konferencii NATO vo Varšave hovoril, že Slovensko chce vstúpiť do tohto zoskupenia. K tomu došlo o 11 rokov neskôr, pričom Káčer bol do toho procesu celý čas zapojený a štyri roky Slovensko zastupoval ešte v starom sídle Aliancie v rámci programu Partnerstvo za mier.



Hlavnou témou debát so Stoltenbergom bola vojna na Ukrajine. "Zdôraznil som, že naša podpora Ukrajine zostane; my neakceptujeme žiadnu anexiu, žiadne smiešne referendá pod hlavňou guľometov s logikou, aby jedna krajina obsadzovala druhú a popierala jej právo na existenciu," povedal Káčer.







Obaja sa zhodli na tom, že krajiny NATO musia zostať jednotné v odpovedi na ruskú agresiu a byť schopné odpovedať aj na jadrové hrozby zo strany Moskvy.



Káčer sa poďakoval šéfovi Aliancie za prítomnosť spojeneckých vojsk na území Slovenska a vyjadril nádej, že tieto jednotky budú rotovať a v prípade potreby dôjde k navýšeniu ich kapacity a spôsobilostí.



Hovorili aj o humanitárnej podpore pre Ukrajinu, a to za situácie, keď je podľa Káčera evidentné, že Rusko je vojensky slabšie a svoje neúspechy na fronte nahrádza útokmi na civilné ciele.



"Predpokladáme, že zima pre Ukrajincov bude veľmi ťažká a Rusko bude pokračovať v ničení ich civilnej infraštruktúry. V tomto sme sa uistili, že budeme pokračovať nielen vo vojenskej podpore, ale aj v humanitárnej," vysvetlil minister.



Podľa jeho slov reč bola aj o ambíciách Ukrajiny stať sa členom NATO, čo bude spoločné rozhodnutie všetkých spojencov, ktoré však nepríde "zajtra ani pozajtra". Ukrajina však vie, že jej ambíciami sa spojenci férovo zaoberajú, diskutujú o tom a hľadajú cestu do budúcnosti, zdôraznil.



"Každá krajina si musí slobodne vyberať svojich partnerov a svoju budúcnosť," odkázal Káčer.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)