Káčer: SR a ďalšie krajiny NATO chcú Ukrajine pomáhať do konca vojny

Brusel 4. apríla (TASR) - Slovensko a ďalšie krajiny Severoatlantickej aliancie vyjadrili v utorok v Bruseli ochotu pomáhať Ukrajine až do konca víťaznej vojny a všetci spojenci privítali Fínsko ako 31. člena tohto zoskupenia. Uviedol šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer po skončení prvej časti dvojdňového ministeriálu, informuje spravodajca TASR.



Ministri zahraničných vecí NATO budú v stredu pokračovať debatami o výdavkoch na obranu a spojenectve s partnermi z Ázie a Tichomoria.



Káčer ocenil, že Fínsku sa podarilo zaistiť vstup do NATO v priebehu necelého roka. Pripomenul, že od januára 1993 do februára 2003 a vstupu Slovenska do štruktúr Aliancie 11 rokov pracoval na zavŕšení tohto úsilia.



"Pre mňa to bol taký osobný moment keď tá fínska vlajka išla hore," uviedol s odkazom na slávnostný ceremoniál v ústredí NATO.



Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol iba to, že NATO je efektívna, rýchla a navzájom prepojená organizácia, aká ešte nebola nikdy predtým.



Ministri začali rokovania vo formáte Výboru NATO - Ukrajina za účasti ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu.



Káčer spresnil, že k tomu došlo po dlhých šiestich rokoch, keď bolo zámerne blokované takéto pracovné stretnutie.



"My sme presadzovali už dávno, aby sa tento výbor stretával, podľa nášho názoru by to mala byť rutinná pravidelná prax. Vyjadril som nádej, že sa stretneme aj na úrovni hláv štátov a vlád na summite NATO vo Vilniuse aj s prezidentom Volodymyrom Zelenským," povedal.



Podľa jeho slov Kuleba predstavil niekoľko praktických bodov, ktoré si zaslúžia pozornosť a podporu spojencov.



"Povedal som, že Ukrajina potrebuje také mechanizmy, ktoré ju budú paralelne pripravovať na členstvo v NATO, zefektívňovať ich obranu a obranné plánovanie, praktické veci, ktoré ich budú vťahovať do spolupráce s nami," vysvetlil Káčer.



V Bruseli pripomenul, že pred rokom Slovensko ako prvá krajina darovala Ukrajine protivzdušný systém S-300, ktorý doteraz plní svoje úlohy a že pred niekoľkými dňami na Ukrajinu odleteli aj prvé štyri stíhačky Mig-29, ktoré budú Ukrajincom pomáhať pri obrane spolu so stíhačkami dodanými Poľskom.



"Vyjadril som presvedčenie, že toto môže prispieť k tomu, čo sme nazvali novou leteckou koalíciou pre Ukrajinu. Povedal som tiež, že Slovensko spolu s ostatnými krajinami NATO bude pomáhať Ukrajine až do konca, kým Ukrajina nebude slobodná na celom svojom území," povedal Káčer.



Dodal, že témou diskusií bola aj pomoc Ukrajine v podobe modernej západnej vojenskej techniky, kde ochotu pomáhať vyjadrili takmer všetky členské krajiny, pričom túto pomoc skonkretizovali okrem niektorých ďalších krajín najmä Spojené štáty a Británia.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)