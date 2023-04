Káčer: Ukrajina EÚ odkázala, že pred ofenzívou potrebuje najmä muníciu

Brusel/Luxemburg 24. apríla (TASR) - Hlavnými témami utorňajšieho rokovania Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu bola agresia Ruska proti Ukrajine a implementácia akčného plánu EÚ na zmierňovanie jej dopadov na tretie krajiny. Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer po skončení ministerských rokovaní, informuje spravodajca TASR.



Diplomati EÚ cez videokonferenciu hovorili s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom, ktorý Úniu vyzval, aby vytrvala vo vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Podľa Káčera sa partneri z EÚ zhodli na potrebe pokračovať vo všestrannej podpore Ukrajiny, osobitne s ohľadom na očakávanú jarnú ofenzívu.



"Máme dohodu o dodávkach munície, ktorú máme na skladoch a o spoločných nákupoch. Ukrajina potrebuje dostatok ťažkej vojenskej techniky a predovšetkým munície. Politickú dohodu z minulého mesiaca o jej spoločnom nákupe a financovaní musíme čo najrýchlejšie uviesť do praxe,“ uviedol Káčer. Pripomenul, že Slovensko má kapacity na výrobu 155 mm delostreleckej munície, ktorú potrebujú Ukrajinci.



Káčer spolu so šéfom poľskej diplomacie v Luxemburgu povzbudil ostatné členské krajiny eurobloku, aby po vzore dodaných stíhačiek Mig-29 neváhali ani oni s dodávkami takejto bojovej techniky Kyjevu.



V diskusiách rezonovala aj téma povojnovej obnovy Ukrajiny či otázka ďalšieho využitia Európskeho mierového nástroja vrátane jeho navýšenia.



Káčer uviedol, že počas pracovného obeda so šéfom gruzínskej diplomacie Iliom Darčiašvilim európski diplomati ocenili reformný pokrok eurointegračných snáh Gruzínska a vyjadrili podporu pri plnení a implementácii 12 odporúčaní nevyhnutných na udelenie kandidátskeho štatútu tejto krajine. Ministri zároveň vyjadrili obavy ohľadne posledného vývoja v Gruzínsku a odkázali, že sa treba vyvarovať akejkoľvek rétorike a populizmu poškodzujúcich reputáciu krajiny a spochybňujúce jej európske i euroatlantické hodnotové ukotvenie.



"Gruzínskemu ministrovi som povedal, že aj cesta Slovenska do EÚ bola miestami tŕnistá a že sme pripravení sa podeliť o naše skúsenosti s integračným a transformačným procesom," uviedol Káčer.



Diplomati EÚ sa zhodli na zriadení Partnerskej misie EÚ v Moldavsku v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Jej cieľom je zvýšiť odolnosť bezpečnostného sektora Moldavska vrátane kybernetickej bezpečnosti a boja proti manipulácii a zasahovaniu zahraničných informácií.



Na okraj zasadnutia Rady ministrov Káčer rokoval o spolupráci a koordinácii spoločných aktivít so svojimi partnermi zo Slavkovského formátu (S3), ministrom zahraničných vecí Českej republiky Janom Lipavským a Rakúska Alexandrom Schallenbergom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)