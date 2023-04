Káčer uvítal zahraničných veľvyslancov, vyzdvihol členstvo v EÚ a NATO

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pri príležitosti výročí vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) a NATO privítal dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer v utorok na pôde rezortu zahraničných veľvyslancov. Vstup do oboch organizácií označil za zásadné generačné rozhodnutie, ktoré nemá alternatívu a ktorého dôležitosť potvrdilo aj geopolitické dianie v uplynulom období. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Posledné roky boli náročné. Pandémia nového koronavírusu, energetická kríza, vysoká inflácia a vojna, ktorú proti nášmu východnému susedovi rozpútalo Rusko, zásadne zmenili naše životy. Avšak tieto krízy nám zároveň ukázali, kto je naším skutočným priateľom a spojencom a kam civilizačne patríme. Dokázali nám tiež, že len a len vďaka členstvu v Únii a Aliancii sme silnejší a lepšie pripravení zvládať výzvy," uviedol Káčer.



EÚ aj NATO sú podľa ministra exkluzívnym klubmi rozvinutých, vojensky silných a ekonomicky výkonných krajín, do ktorých sa ich členovia dostanú len na pozvánku a po splnení náročných kritérií. Slovensko si podľa neho svoju rolu zastalo.



"Za ostatné takmer dve dekády sme potvrdili, že sme spoľahlivým členom EÚ a zároveň zodpovedným a solidárnym príslušníkom NATO. Aliancia je na oplátku pripravená našu krajinu bezodkladne a nekompromisne brániť," uviedol Káčer. Za dôkaz označil prítomnosť aliančných vojakov a techniky na našom území.



Slovenská republika si pripomenula 19. výročie vstupu SR do Severoatlantickej aliancie 29. marca. Od vstupu do EÚ uplynie 19 rokov 1. mája.