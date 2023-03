Káčer v Indii: Prehlbovanie vzájomnej spolupráce je v záujme SR

Naí Dillí 4. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer rokoval v sobotu v indickej metropole Naí Dillí so svojím rezortným partnerom Subrahmanjamom Džajšankarom. Ako povedal šéf slovenskej diplomacie, keďže indická ekonomika patrí svojím rastom ku globálnym lídrom, je v záujme SR prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti hospodárstva a obrany a pokračovať v politickom dialógu.



TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ).



Minister Káčer a šéf indického rezortu diplomacie Džajšankar hovorili o možnostiach ďalšieho posilňovania vzťahov, rozvoji hospodárskej spolupráce, podpore vzájomného obchodu a investícií, ako aj o aktuálnych globálnych či bezpečnostných výzvach.



"Budovanie medzinárodných partnerstiev v oblasti obranného priemyslu a bezpečnosti, obzvlášť s takými dôležitými partnermi, akým je India, je pre nás mimoriadne dôležité," zdôraznil Káčer. Dodal, že aj ruská invázia na Ukrajinu ukazuje, že "funkčný a sebestačný domáci obranný priemysel je naďalej strategicky dôležitý".



Počas jeho návštevy pricestovala do Naí Dillí aj delegácia slovenských podnikateľov z oblasti obranného priemyslu, ktorí indickým kolegom predstavili svoje technológie a produkty, priblížil Káčer. Na Veľvyslanectve SR v Indii minister okrem toho otvoril podujatie s názvom "Deň slovenských obranných technológií".



Káčer vystúpil aj na konferencii s názvom "Raisina Dialogue 2023", kde s partnermi diskutoval o dosahoch ruskej vojny proti Ukrajine na architektúru medzinárodného usporiadania. Na okraj konferencie sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí Brazílie Maurom Vieirom, pričom vyjadril záujem o rozvoj slovensko-brazílskych vzťahov, a to v politickej i ekonomickej oblasti.



V roku 2022 dosiahla obchodná výmena medzi SR a Indiou výšku 670 miliónov eur. Tohtoročná ambícia je 850 miliónov eur. Na okraj stretnutia ministri zahraničných vecí podpísali aj Program spolupráce v oblasti kultúry na roky 2023-2026.