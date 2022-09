Káčer v New Yorku: Rusko vojnu na Ukrajine prehrá, budeme pomáhať

New York 21. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer sa v utorok v New Yorku stretol s ministrami zahraničných vecí východného krídla NATO. Pri tejto príležitosti vyjadril presvedčenie, že Rusko vojnu na Ukrajine prehrá a ubezpečil, že pomoc západných spojencov Kyjevu bude naďalej pokračovať. TASR o tom informoval Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Na utorkovom zasadnutí sa zúčastnila aj námestníčka ministerstva zahraničných vecí USA Wendy R. Shermanová, z iniciatívy ktorej sa neformálne stretnutie uskutočnilo.



"Chcem zdôrazniť našu vďaku spojencom, ktorí vyslali svojich vojakov a techniku do bojovej jednotky NATO na našom území a ktorí chránia náš vzdušný priestor: konkrétne Česku, Nemecku, Holandsku, USA, Poľsku a Slovinsku. Aliancia je silná a jednotná, pripravená brániť sa voči akémukoľvek agresorovi, a Slovensko je jej pevnou súčasťou,“ uviedol Káčer.



Ministri z platformy, známej ako Bukureštská deviatka (B9), prediskutovali posilňovanie východného krídla Aliancie. Vyjadrili spokojnosť s budovaním predsunutej obrany NATO na východnej hranici postavenej na 8 bojových skupinách od Baltského po Čierne more – vrátane Slovenska. Hlavnou témou diskusie bola vojna na Ukrajine, jej súčasný vývoj a vyhliadky do budúcnosti.



"Naše stretnutie potvrdilo odhodlanie demokratických krajín, vrátane Slovenska, pokračovať s pomocou Ukrajine. Utrpenie ukrajinského ľudu, hrdinstvo ukrajinskej armády a rozvážnosť ukrajinského vedenia nás k tomu motivuje," uviedol slovenský minister.



Ministri B9 plne podporili skorý vstup Fínska a Švédska do Aliancie. Privítali tiež nový balík finančnej pomoci USA pre Ukrajinu, ako aj pre ďalších spojencov a partnerov v regióne, ktorí poskytujú napadnutej Ukrajine vojenskú pomoc.



B9 je neformálnym zoskupením deviatich krajín východného krídla Severoatlantickej aliancie - Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Lotyšska a Estónska.