Káčer: Vytvorenie ČSR znamenalo civilizačný rozmach Čechov a Slovákov

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vytvorenie spoločného štátu - Československa v roku 1918 znamenalo civilizačný rozmach Čechov a Slovákov. Zaradili sme sa tak medzi demokratické krajiny a prihlásili sa k účasti na modernom medzinárodnom poriadku. Pri príležitosti 104. výročia vzniku samostatnej Československej republiky to uviedol minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.



Spoločný štát mal podľa Káčera pokrokovú ústavu, jednu z najvyspelejších ekonomík a patril medzi prvé krajiny sveta, kde mali ženy hlasovacie právo. "Existencia Československa dokazuje, že naša história a emancipačné snahy stavajú na hodnotách založených na princípoch demokracie. Už v tom období nimi boli rovnosť pred zákonom, práva príslušníkov menšín či sloboda slova, svedomia, vyznania a zhromažďovania," povedal Káčer. Dodal, že tieto hodnoty treba udržiavať tak, ako to robili naši predkovia v spoločnom štáte.



Po roku 1989 dostalo Slovensko možnosť v tejto ceste pokračovať a nadviazať na demokratickú tradíciu. "Vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie navyše Slovensko pokračuje v napĺňaní historického odkazu – chceme patriť medzi vyspelé a slobodné krajiny, ktoré stoja na opačnej strane ako agresívne a autoritárske režimy," poznamenal šéf diplomacie.



Pripomína, že pri vzniku prvej republiky zohrala úlohu pomoc a podpora USA, Veľkej Británie, Francúzska a ďalších partnerov a zahraničných spojencov. Dôležitým bol aj domáci a zahraničný odboj. Vznikom Československa sa podľa Káčera vytvorili predpoklady na slobodný rozvoj národného povedomia, jazyka, budovanie štátnosti a samostatnej Slovenskej republiky.