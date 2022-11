Káčer:Aliancii sa zbrane nemíňajú, Ukrajinu musí všestranne podporovať

Bukurešť 29. novembra (TASR) - Severoatlantická aliancia musí Ukrajinu podporovať morálne, finančne i vojensky, aby mohla spravodlivo brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť voči ruskej agresii. Vyhlásil to pri príchode na dvojdňové rokovanie ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bukurešti slovenský minister Rastislav Káčer, informuje TASR.



Potvrdil, že na schôdzke sa bude rokovať aj o možnom prijatí Ukrajiny do NATO, pričom si nemyslí, že Aliancii sa podporou Ukrajiny zásadným spôsobom míňajú zbrane.



Káčer zdôraznil, že Rusko vpádom na Ukrajinu porušilo všetky zásady medzinárodného práva a pokračuje v agresii "tým najstrašnejším spôsobom, aký si vôbec dokážeme predstaviť."



Ohľadne budúcnosti vzťahov NATO s Ruskom Káčer povedal, že sa "nemôžeme tváriť, akoby sa nič nestalo".



Ako pokračoval, témou schôdzky je aj rokovanie s predstaviteľmi "zraniteľných krajín" – Moldavska, Gruzínska a Bosny a Hercegoviny.



Podľa neho je potrebné hovoriť aj o výzvach súvisiacich s Čínou a závislosti členských krajín Aliancie od nej. Rokovania budú podľa Káčera o tom, ako premeniť tieto výzvy na partnerstvo vo vzťahu postavenom na pravidlách.



Ďalšími kľúčovými témami je šírenie dezinformácií ako súčasť hybridnej vojny a tiež energetická bezpečnosť, uviedol slovenský minister.



Rusko podľa neho nie je schopné na Ukrajine zvíťaziť vojensky, takže sa uchyľuje k čoraz "zbabelejším metódam". Chce Ukrajincom čo najviac znepríjemniť život a zlomiť ich vôľu bojovať a vôľu spojencov podporovať Ukrajinu. "To sa však nestane," vyhlásil Káčer.