Káčer:Nebudem sa ospravedlňovať za to,že chránim záujmy svojej krajiny

Bratislava 9. februára (TASR) - Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Káčer vyhlásil, že sa nebude nikomu ospravedlňovať za to, že chráni záujmy svojej krajiny. Svoje slová k možnému nároku Maďarska na slovenské územie myslel ako kritiku konkrétnej politiky. Nejde podľa neho o konflikt národov.



"Bol som vymenovaný za ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a stále som hlavou štátu poverený touto prácou. Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny. Že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie," napísal na sociálnej sieti šéf slovenskej diplomacie.



Zdôraznil, že nekritizuje Maďarov. Ide podľa neho o kritiku konkrétnej politiky. "Tej, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne začiatku 90. rokov, urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trójskeho koňa záujmov Putina v Európe," odkázal. Dodal, že maďarský premiér Viktor Orbán nie je Maďarsko. "Slováci a Maďari tu spolu žijú tisíc rokov, budú aj ďalej. Verím že v harmónii," uviedol Káčer.



Káčer v relácii TV Markíza Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska. "Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ," odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.



Jeho výroky kritizovali líder OĽANO Igor Matovič a poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (OĽANO). Označili to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie. Káčera vyzvali ospravedlniť sa.