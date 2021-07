Kachliar: Obľuba kachľových pecí nie je o nostalgii, sú efektívne

Girovce 5. júla (TASR) – Aj keď je sálavá kachľová pec v súčasnosti v mnohých príbytkoch len estetickým doplnkom, ľudia snažiaci sa pri rekonštrukcii či výstavbe domu uplatniť princípy udržateľnosti, sebestačnosti a lokálnosti ju aj v dobe moderných technológií považujú za najefektívnejšie a zároveň najekologickejšie ohrievacie teleso. Ako pre TASR povedal kachliar Adam Bosák z obce Girovce v okrese Vranov nad Topľou, u ktorého sa počas uplynulého víkendu (3. - 4. 7.) konal ďalší zo seminárov iniciatívy Zdravé domy na východ, venovaných prírodnému staviteľstvu, výstavbu kachľovej pece si treba dobre premyslieť. Ideálne slúži vtedy, keď sa jej prispôsobí celý stavebný projekt.



"Pri klasickej novostavbe je najlepším spôsobom vykurovania nepochybne podlahové kúrenie. Ak však chce byť jeho majiteľ sebestačný, mojou odpoveďou na vykurovanie je určite sálavá kachľová pec," uviedol Bosák s tým, že pri správnom dimenzovaní a výstavbe má kachľová pec efektívnosť vykurovania viac ako 80 percent a zároveň veľmi nízke emisie. "Sebestačnosť" súvisí s drevom, treba ho málo a pokiaľ sa získa pri prebierkovej ťažbe, ekologický rozmer sa len prehĺbi.



Okrem dimenzovania ohniska, komína a ťahu pece pri výstavbe je pre dosiahnutie čo najväčšej efektivity kachľovej pece kľúčové aj jej umiestnenie v dome. "Už naši predkovia hovorili o peci ako o 'srdci domu', ideálne je preto stavať dom podľa pece, a nie pec podľa domu," povedal Bosák s tým, že takýto projekt sa však kachliarovi podarí zrealizovať veľmi zriedkavo. Zvyčajne musí pri výstavbe pece zohľadniť, či ide o nový dom alebo rekonštrukciu, rozlohu obytnej plochy i tvar domu. Ako vysvetlil, keďže kachľová pec vydáva sálavé teplo, vykuruje len miestnosť, v ktorej je k nej priamy prístup. Najideálnejšie preto funguje umiestnená v strede domu so štvorcovým alebo kruhovým pôdorysom. Teplo je stále, dlhotrvajúce a svojou podstatou i zdravé. "Produkuje zdraviu prospešné záporné ióny," ozrejmil. Jedinou nevýhodou tohto spôsobu vykurovania oproti moderným technológiám je podľa kachliara potreba vynaloženia vlastného úsilia na prípravu a neskôr prikladanie dreva do ohniska.



Ako Bosák dodal, sálavé kachľové pece zastávajú v prírodnom či alternatívnom staviteľstve nezastupiteľné miesto i preto, že sú stavané z prírodných materiálov. "Do ohniska a prvého ťahu musí ísť šamot, potom sa už stavia klasickou plnou pálenou tehlou. Celé sa to lepí hlinou s pieskom a vodou, pec sa na záver opatrí liatinovými dvierkami a platňami a tiež kachlicami," vysvetlil.