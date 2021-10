Pripomíname si Svetový deň potravy a chrbtice, jubiluje I. Popovič

Bratislava 16. októbra (TASR) – Pred piatimi rokmi, 16. októbra 2016, bolo Slovensko "na nohách". Peter Sagan totiž obhájil v katarskej Dauhe titul svetového šampióna v cestnej cyklistike. Ďalší rok v nórskom Bergene skompletizoval zlatý hetrik.



Medzi najsledovanejšie udalosti uplynulého storočia patrila v roku 1978 voľba nového pápeža. Po 456 rokoch bol zvolený prvý netaliansky pápež, krakovský arcibiskup Karol Wojtyla, ktorý prijal meno Ján Pavol II. Pápežom bol do svojej smrti 2.4.2005.



"Jediné, čo je horšie, ako keď sa o človeku hovorí, je keď sa o ňom vôbec nehovorí." Autorom tohto výroku je írsky dramatik, prozaik, básnik a esejista OSCAR WILDE. Narodil sa pred 167 rokmi a svojím životným štýlom často šokoval vtedajšiu spoločnosť. Je autorom známeho románu Portrét Doriana Graya, ktorý súdobá kritika označila za explóziu dekadencie.



Na prelome 19. a 20. storočia sa objavila na európskom trhu prevratná novinka – motorová dvojkolka, predchodca dnešných motocyklov. Jej spolukonštruktérom bol priekopník českého motorizmu VÁCLAV KLEMENT, ktorý sa narodil pred 153 rokmi. V Mladej Boleslavi založil továreň na výrobu motocyklov a automobilov, ktorá sa neskôr spojila so Škodovými závodmi.



Herca ANDREJA MOJŽIŠA prezývali šľachticom slovenského divadla. Napriek mnohým zaujímavým ponukám zostal po celý život v domovskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Dnes by sa dožil 96 rokov.



Karikaturista, grafik, ilustrátor, animátor, režisér, scenárista a prozaik IVAN POPOVIČ má dnes 77 rokov.



"Ja nie som žiadna dobrá manželka, to by som nemohla byť tretíkrát vydatá," hovorí o sebe obľúbená česká herečka VERONIKA ŽILKOVÁ. Dnes oslavuje šesťdesiatku. Temperamentná mama šiestich detí, je divákom známa z televízie a filmov, napríklad Kamarád do deště 2, Anjel pána 1-2, Babovřesky 1-3.



Dňa 16. októbra 1968 podpísal v Prahe Alexander Dubček, Gustáv Husák a Oldřich Černík Zmluvu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR. Poslední sovietski vojaci odišli z Československa po 22 rokoch v roku 1990.



V roku 2013 vytiahli ruskí vedci z jazera Čebarkuľ obrovský kus meteoritu. Pri dopade doslova otriasol pohorím Ural. Bol najväčším dovtedy zaznamenaným vesmírnym telesom za viac ako 100 rokov.



Pred 76 rokmi vznikla Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Dnešný deň – 16. október si tak pripomíname ako Svetový deň potravy a takisto je Svetovým dňom chrbtice.



Meniny dnes oslavujú Vladimíry. Meno má slovanský pôvod a jeho význam je "veľká vládkyňa".