KALEIDOSKOP: Narodeniny má Oldo Hlaváček aj Jiří Lábus

Bratislava 26. januára (TASR) - Celé generácie detí sa v knižkách či na televíznych obrazovkách stretávali s rozprávkovými príbehmi o včielke Meduške. Ich autorka Elena Čepčeková je známa tvorbou pre najmenších, ale aj dospievajúcich čitateľov a čitateľky. Narodila sa pred 100 rokmi.







Hrdinom druhej svetovej vojny bol profesionálny vojak, účastník protifašistického odboja, generál JÁN GOLIAN. Počas Slovenského národného povstania bol prvým veliteľom 1. česko-slovenskej armády na Slovensku. Narodil sa 26. januára 1906.







Pôvod legendárneho herca a režiséra PAULA NEWMANA siaha až na Slovensko. Jeho matkou pochádzala z dedinky Ptičie pri Humennom. Za úlohu vo filme Farba peňazí získal v roku 1987 Oscara. Obrovskú popularitu mu priniesli filmy Butch Cassidy a Sundance Kid či Podraz, v ktorých hral vo dvojici s Robertom Redfordom. Pod niektoré snímky, napr. Harry a syn, sa podpísal aj ako režisér. Narodil sa pred 97 rokmi.







Ak ste sa aj vy pred televíznymi obrazovkami zabávali pri relácii Vtipnejší vyhráva, iste viete, že ju uvádzal a dokonca aj autorsky pripravoval dnešný oslávenec OLDO HLAVÁČEK. Herec, zabávač a moderátor, ktorý má 88 rokov, bol členom Činohry Slovenského národného divadla. S kolegom Ivanom Krajíčkom stvárnili nezabudnuteľných gazdov v scénkach z Hostinca pod gaštanom.







Dnes má 72 rokov aj čarodejník Rumburak z rozprávky Arabela. Populárneho českého herca a komika JIŘÍHO LÁBUSA si diváci môžu pamätať zo zábavných programov Možná přijde i kouzelník, Ruská ruleta či Zeměkoule, kde tvoril dvojicu s Oldřichom Kaiserom. Ocenenie v podobe Českého leva mu priniesli vedľajšie úlohy vo filmoch Amerika či Klauni.







Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike a držiteľ siedmich zelených dresov PETER SAGAN často prezývaný Tourminator, ktorý momentálne pôsobí vo francúzskom tíme TotalEnergies, oslavuje 32 rokov.







Krásu našej krajiny dotvárajú obce Vlkolínec a Čičmany. Pred 45 rokmi, teda 26. januára 1977 boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.







Svetoznámy portugalský futbalový tréner JOSÉ MOURINHO sa v stredu dožíva 59 rokov. V minulosti koučoval FC Porto, londýnsku Chelsea, Real Madrid či Manchester United. Momentálne pôsobí ako tréner talianskeho klubu AS Rím.







Poslanci Českej národnej rady zvolili 26. januára 1993 za prezidenta samostatnej Českej republiky Václava Havla.







Pred 217 rokmi sa narodil horský vodca a prvý človek, ktorý vystúpil na Gerlachovský štít JÁN STILL.







Od narodenia českého režiséra, scenáristu a dramaturga ELMARA KLOSA, ktorý bol so slovenským režisérom Jánom Kadárom spolutvorcom prvého československého oscarového filmu Obchod na korze, uplynie 112 rokov.







PATRICK DEWAERE patril k vychádzajúcim hviezdam francúzskeho filmu podobne ako Gérard Depardieu. Slovenskí diváci ho mohli vidieť vo filme Hlavička. Odvrátenou stranou slávy boli depresie, ktoré ho dohnali k samovražde. Dnes by mal talentovaný herec 75 rokov.







Meninovú gratuláciu si môžete dnes pripraviť pre Tamary. Toto meno má hebrejský pôvod a v preklade znamená "datľová palma".