KALEIDOSKOP: Narodil sa František Dibarbora a Jozef Dóczy, ale aj Larr

Bratislava 19. novembra (TASR) - Výrazným reprezentantom zlatej generácie slovenského herectva bol FRANTIŠEK DIBARBORA. Filmový a divadelný herec, operetný spevák, ale aj kabaretiér, ktorý absolvoval nespočetné množstvo estrádnych vystúpení sa narodil pred 105 rokmi - 19. novembra 1916.



Medzi nezabudnuteľných hercov patril aj JOZEF DÓCZY. Svoj profesionálny život spojil s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, v ktorom strávil viac ako polstoročie. Nenapodobiteľný "Ďoďo" by sa dnes dožil 92 rokov.



Do galérie najväčších osobností Slovenska patrí ANDREJ KMEŤ. Zakladateľ modernej slovenskej muzeológie a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti sa narodil pred 180 rokmi - 19. novembra 1841.



Novozaložený učiteľský ústav v Spišskej Kapitule bol prvou školou tohto typu nielen na Slovensku, ale v celom Uhorsku. Vyučovanie v ňom sa začalo 19. novembra 1819, teda pred 202 rokmi.



Prvým ruským učencom svetového významu sa stal všestranne zameraný vedec MICHAIL VASILIEVIČ LOMONOSOV. Zakladateľ najstaršej a najväčšej ruskej univerzity, ktorá nesie jeho meno, sa narodil pred 310 rokmi - 19. novembra 1711.



O storočie neskôr nemal na starom kontinente konkurenciu český podnikateľ, priemyselník a technik EMIL ŠKODA, ktorý urobil z mesta piva európsku metropolu strojárstva. Špičkový manažér a šikovný obchodník sa narodil 19. novembra 1839 v Plzni.



Najúspešnejšie snímky JAROSLAVA SOUKUPA sú spojené s 80. rokmi minulého storočia. Režisér filmov ako napríklad Vítr v kapse, Láska z pasáže, Discopříběh či Kamarád do deště dnes oslavuje 75 rokov.



Vo viacerých muzikáloch si zahrala aj pražská rodáčka a populárna speváčka PETRA JANŮ, vlastným menom Jana Petrů. Dôvodom zámeny krstného mena a priezviska bola skutočnosť, že na začiatku 60. rokov už spievala iná známa speváčka Jana Petrů a aby nevznikla zámena mien, začala vystupovať pod menom Petra Janů. Trojnásobná držiteľka Zlatého slávika (1987, 1988 a 1989) sa narodila 19. novembra 1952.



Významnú úlohu v dejinách Indie i sveta 20. storočia zohrala indická premiérka INDIRA GÁNDHIOVÁ. Politička, ktorú na Západe prezývali "Železná lady Východu" sa narodila 19. novembra 1917.



Zakladateľ spravodajskej televízie CNN a mediálny magnát TED TURNER oslavuje dnes 83 rokov. Televízny kanál, ktorý ako prvý začal v roku 1980 vysielať správy nepretržite 24 hodín, preslávil biznismena a filantropa na celom svete.



Na CNN sa zase preslávil legendárny americký moderátor LARRY KING, ktorý by sa dnes dožil 88 rokov. V televízii CNN moderoval 25 rokov program Larry King Live. Z relácie odišiel v roku 2010 po odvysielaní viac ako 6000 epizód.



Až trom ženským menám patrí dnešný deň v kalendári. Najznámejšie z nich je Alžbeta, ktorá má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Bohu zasvätená". Odvodením z tohto mena vznikla Betina a z latinského slova lilium, ktoré znamená ľalia, pochádza ženské krstné meno Liliana.