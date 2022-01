KALEIDOSKOP: Narodil sa herec Karol Machata, korunovali Alžbetu I.

Bratislava 13. januára (TASR) - Patril medzi priekopníkov výskumu a uchovávania slovenskej ľudovej tradície. Dnes si pripomíname 115. výročie narodenia hudobného skladateľa, folkloristu, zberateľa a zakladajúceho člena Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) profesora PAVLA TONKOVIČA.



Prezývali ho nenápadný velikán slovenského herectva. Výrazná postava modernej slovenskej činohry, filmu a televízie KAROL MACHATA by dnes oslávil 94 rokov. Vyše štyridsať rokov patril k popredným osobnostiam Činohry Slovenského národného divadla (SND). Zanechal filmy s postavami, ktoré patria do zlatého fondu slovenskej kinematografie ako napríklad snímky Zemianska česť, Drevená dedina, Dáždnik svätého Petra, Prerušená pieseň, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Červené víno, Soľ nad zlato a mnoho ďalších.



Narodeniny dnes oslavuje dlhoročná sólistka našej prvej opernej scény ĽUBA BARICOVÁ, ktorá sa narodila 13. januára 1935. Na doskách Opery SND stvárňovala štyri desaťročia ťažiskové úlohy svetového i slovenského repertoáru k čomu ju predurčoval jednak jej výnimočný hlasový fond, ako aj nevšedný herecký potenciál.



Svojou dĺžkou a hĺbkou patrí Dobšinská ľadová jaskyňa k najväčším ľadovým jaskyniam v Európe. Jej objaviteľom je rodák z Dobšinej, banský inžinier a kráľovský banský radca EUGEN RUFFÍNYI, ktorý zomrel 13. januára 1924 vo veku nedožitých 78 rokov.



Slovenský Paganini, ako ho nazval filmár a fotograf Karol Plicka, by sa dnes dožil 93 rokov. Reč je o vynikajúcom huslistovi RINALDOVI OLÁHOVI, ktorý bol viac ako tridsať rokov sólistom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) a primášom jeho ľudovej kapely.



Od úmrtia ruského fyzika a vynálezcu ALEXANDRA STEPANOVIČA POPOVA uplynie dnes 116 rokov. Bol jedným z priekopníkov vo výskume rádiového spojenia. Svoj prijímač s anténou uviedol do činnosti 7. mája 1895. Tento deň - 7. máj - sa od roku 1945 pripomína v Rusku ako Deň rozhlasu.



V roku 1977 sa narodil dnešný oslávenec britský herec a predstaviteľ postavy Willa Turnera z filmu Piráti z Karibiku ORLANDO BLOOM. Preslávila ho tiež rola Legolasa v trilógiách Pán prsteňov a Hobit.



Slávneho amerického spisovateľa Ernesta Hemingwaya inšpiroval k napísaniu jeho vrcholného diela Starec a more. Pred 20 rokmi, 13. januára 2002, zomrel na predmestí Havany kubánsky rybár GREGORIO FUENTES. Bývalý kapitán člnu bol o dva roky starší od Hemingwaya, ktorého nakoniec prežil o viac ako 40 rokov - dožil sa 104 rokov.



Bola výnimočnou ženou vo svete, kde vládli muži a ešte počas života si vyslúžila prezývku "dobrá kráľovná". Pred 463 rokmi – 13. januára 1559 – korunovali Alžbetu I. za kráľovnú Anglicka. Obdobie jej panovania sa označuje ako alžbetínska doba, čiže zlatý vek Anglicka.



Meniny oslavujú Rastislavovia. Meno má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "ten, kto rastie v sláve".