KALEIDOSKOP: Oslavujú Fedor Malík, Ivo Gogál a bratia Čapkovičovci

Bratislava 11. januára (TASR) – Vraví sa, že vo víne je pravda. A špičkovým znalcom vína je Fedor Malík. Nielen o víne, ale aj o svojich cestách z ním a o gastronomických zážitkoch napísal sériu úspešných kníh. Navyše je nielen teoretikom, ale vlastné víno aj vyrába a predáva. Dnes mu môžu jeho priatelia pripiť na 77. narodeniny.







Nalej mi vína, Malvína, spieva sa v známom šlágri. Malvíny, ktoré dnes oslavujú meniny, sú veľmi citlivé, niekedy až impulzívne. Ženské krstné meno Malvína má germánsky pôvod a v preklade znamená "priateľka práva", "spravodlivá".







Fyzik a vynálezca ŠTEFAN ANIÁN JEDLÍK v roku 1829 ako prvý na svete objavil možnosť premeny elektrickej energie na mechanický otáčavý pohyb. Narodil sa 11. januára 1800.







Pred 123 prišiel na svet maliar a grafik MILOŠ ALEXANDER BAZOVSKÝ, zakladateľ slovenského avantgardného umenia po prvej svetovej vojne a najvýznamnejšia maliarska osobnosť z generácie dvadsiatych rokov 20. storočia.







Závažný trestný čin sa stal 11. januára 1999 - vo vchode bratislavského paneláku našli v tento deň zastreleného bývalého generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu a ministra hospodárstva Jána Duckého.







Iba štrnásťročný Léonard Thomson bol pred sto rokmi prvým diabetickým pacientom, ktorému v General Hospital v kanadskom Toronte podali inzulín.







Americká pilotka Amelia Earhartová ako prvá žena uskutočnila samostatný transpacifický let 11. januára 1935. Obdivuhodná odvaha sa jej nakoniec stala osudnou. V roku 1937 zahynula pri havárii krátko pred svojimi 40. narodeninami.







Dvojičky JÁNA A JOZEFA ČAPKOVIČOVCOV spája nielen súrodenecké puto, ale aj láska k futbalu. JÁN bol útočníkom a JOZEF obrancom Slovana Bratislava. V roku 1969 ich mužstvo vyhralo Pohár víťazov pohárov.







Svoje 76. narodeniny dnes oslavuje hudobný skladateľ a vysokoškolský pedagóg VLADIMÍR BOKES.







RÚT LICHNEROVÁ je nielen invenčnou spisovateľkou, ale aj galeristkou a znalkyňou výtvarného umenia. Jej život je spätý s Banskou Štiavnicou a s banským múzeom, kde sa v roku 1991 stala vedúcou Galérie Jozefa Kollára. Dnes má 71 rokov.







IVO GOGÁL patrí k najobsadzovanejším slovenským hercom. Pochádza zo Zvolena, no po skončení školy nastúpil do Slovenského národného divadla v Bratislave. Vďaka charakteristickému hlasu sa úspešne venuje aj dabingu. Dnes má 63 rokov.