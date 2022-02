KALEIDOSKOP: Oslavujú Gáborík a Filipová, televízia sa konečne vyfarbi

Bratislava 14. februára (TASR) – Valentín je pre niekoho sviatkom zamilovaných, iní ho považujú za komerčný výmysel. V každom prípade je dnešný deň príležitosťou, aby sme tým, ktorých máme radi, dali najavo svoju náklonnosť a lásku. Meno Valentín v preklade znamená "silný", "zdravý".







Na Valentína si môžeme zaspievať spolu s LENKOU FILIPOVOU Prý se tomu říká láska, alebo Zamilovaná. Obľúbená česká speváčka a gitarová virtuózka dnes oslavuje nielen Valentína, ale aj svoje 68. narodeniny.







Pred 103 rokmi sa narodil známy český cestovateľ, spisovateľ a publicista MIROSLAV ZIKMUND, ktorý spolu s Jiřím Hanzelkom precestoval celý svet. Zo svojich ciest nakrútili množstvo filmov a napísali viacero populárnych kníh. Zomrel vlani 1. decembra v požehnanom veku 102 rokov.







Dekrétom Rady ľudových komisárov Sovietskeho Ruska bol na území tejto krajiny pred 104 rokmi zavedený gregoriánsky kalendár. Prvých 13 dní februára, teda dni od 1. do 13. februára 1918 Rusi vynechali a po 31. januári 1918 hneď nasledoval 14. február 1918. Ak by sa tak stalo o rok skôr, nemala by Veľká októbrová socialistická revolúcia výročie v novembri.







A ešte jedno sovietske výročie. Pred 66 rokmi sa začalo zasadanie XX. zjazdu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, na ktorom priznal Nikita Sergejevič Chruščov Stalinove zločiny. Správy o jeho prejave a jeho obsahu sa však šírili len postupne.







Teraz dve národnobuditeľské výročia. Účastník slovenského povstania v roku 1848 KAROL JÁN HOLUBY sa narodil 14. februára 1826. Zomrel ako 22-ročný.







Naopak, dlhému životu sa tešil spisovateľ, evanjelický cirkevný hodnostár, podporovateľ slovenského národno-kultúrneho hnutia JÁN MICHAL SEBERÍNI. Narodil sa 14. februára 1825.







V rovnaký deň v roku 1849 prišiel na svet maliar DOMINIK SKUTECKÝ, ktorý sa pod vplyvom svojich učiteľov venoval historickej maľbe. Zároveň však maľoval aj obrazy s humornou a anekdotickou pointou. Za umelecky najhodnotnejšie sa považujú obrazy s tematikou medených hámrov.







Okrúhlu štyridsiatku oslavuje hokejový reprezentant a hviezda NHL MARIÁN GÁBORÍK.







Ľudovít Štúr, Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Ľudovít Gáber-Lovinský, Samuel Štúr a Samuel Vozár sa stretli 14. februára 1843, aby definitívne opustili biblickú češtinu, bernolákovčinu, a vybrali si stredoslovenčinu za spisovný jazyk.







Pred 52 rokmi sa vo Vysokých Tatrách začali 28. majstrovstvá sveta v severských lyžiarskych disciplínach. Otvorenie šampionátu vysielala televízia po prvý raz vo farbe.







A pred 32 rokmi pápež Ján Pavol II. vymenoval troch nových slovenských biskupov Rudolfa Baláža, Eduarda Kojnoka a Alojza Tkáča, čím bolo po prvý raz obsadených všetkých 13 diecéz na československom území.