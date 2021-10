Pripomíname si most cez Dunaj i televíznu šou kozmonautov

Bratislava 11. októbra (TASR) – Pred dvadsiatimi rokmi si obyvatelia či návštevníci Štúrova a maďarského Ostrihomu vyskúšali aspoň na pár hodín, aké je to mať otvorené hranice. Most Márie Valérie postavili v roku 1895, bol však zničený na konci prvej a druhej svetovej vojny.



Po rekonštrukcii ho slávnostne otvorili 11. októbra 2001 a do večerných hodín bol k dispozícii pre chodcov. V slnečnom počasí sa oslavovalo, ako v rozprávkach, celé štyri dni.



O desať rokov neskôr bolo v tento deň chladno a studenú sprchu dostali aj voliči v podobe pádu vlády. Premiérka Iveta Radičová spojila hlasovanie o navýšení eurovalu s vyslovením dôvery svojmu kabinetu. SaS napriek tomu euroval nepodporila a vláda dovládla iba do predčasných volieb v marci 2012.



Boli však časy, keď politici nekončili podľa demokratických pravidiel. JÁNA URSÍNYHO, evanjelického cirkevného hodnostára, predstaviteľa protifašistického odboja i Demokratickej strany komunisti donútili abdikovať a vo vykonštruovanom procese ho odsúdili na sedem rokov väzenia. V roku 1964 bol rehabilitovaný. Narodil sa pred 125 rokmi.



Už 108 rokov sa Bratislavčania tešia z Kostola svätej Alžbety, ktorý je známy ako Modrý kostolík.



Rovnaký dátum narodenia, 11. október 1957, spája výtvarníka MARTINA KELLENBERGERA a herca PETRA RÚFUSA.



Herecké výkony však podávali aj americkí kozmonauti, ktorí vyštartovali do kozmu 11. októbra 1968 na palube kozmickej lode Apollo 7. Ich úlohou bolo pripravovať pristátie na Mesiaci. Išlo však tiež o prvý kozmický let s priamymi televíznymi prenosmi, ktoré vysielala aj Československá televízia. Kozmonauti najprv frflali, ale potom si účinkovanie v televízii užívali. Jeden z prenosov uviedli slovami: „Jediná pravá originálna orbitálna Apollo šou!"



Pred 37 rokmi získal český básnik Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literatúru. Vtedajší režim to veľmi nepropagoval, ale nemohol to ani utajiť.



Studená vojna v tom čase vrcholila. Prispieť k jej ukončeniu sa o dva roky neskôr pokúsili v Reykjaviku americký prezident Ronald Reagan a sovietsky líder Michail Gorbačov. Cieľom ich rokovania bola dohoda o znížení raketového arzenálu oboch krajín. Písal sa rok 1986 a na skutočnú zmenu si svet musel ešte tri roky počkať.



Ženské meno Valentína má latinský pôvod a jeho význam je „zdravá a silná". Sú to odhodlané, energické, odvážne, vytrvalé, no nežné bytosti.



A napokon - 11. október je Svetovým dňom proti bolesti.