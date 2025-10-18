< sekcia Slovensko
Kaliňák a Maškarová zaželali novému ordinárovi P. Šajgalíkovi veľa síl
Zúčastnili sa jeho sobotnej biskupskej vysviacky v Bratislave. Vystúpili so svojimi príhovormi.
Autor TASR
Bratislava 18. októbra (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a poverená prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová zaželali novému ordinárovi Ordinariátu Ozbrojených síl (OS) a ozbrojených zborov (OZ) SR Pavlovi Šajgalíkovi veľa síl. Zúčastnili sa jeho sobotnej biskupskej vysviacky v Bratislave. Vystúpili so svojimi príhovormi.
„Dnes chcem veľmi zablahoželať k tomuto veľmi významnému dňu Pavlovi Šajgalíkovi. Teším sa, aké nové výzvy budeme mať možnosť vidieť od vás a realizovať,“ uviedol minister obrany. Poďakoval sa aj prvému ordinárovi Ordinariátu OS a OZ SR Františkovi Rábekovi za jeho dlhoročnú službu. „Otec biskup sa stal integrálnou súčasťou, bez ktorého si už nevieme predstaviť, že budú existovať jednotlivé útvary a úrady ozbrojených zborov,“ doplnil.
V mene Policajného zboru i všetkých príslušníkov ozbrojených síl a zborov vyjadrila poďakovanie aj Maškarová. Zároveň vyzdvihla doterajšiu službu nového biskupa ordinariátu. „Jeho pokora, ľudskosť a schopnosť vnímať druhých zanechali v mnohých z nás nezmazateľnú spomienku. Dnes, keď preberá zodpovednosť za duchovné vedenie všetkých, ktorí v uniforme chránia bezpečnosť, spravodlivosť a poriadok, som presvedčená, že vojenskí i policajní duchovní pod jeho vedením budú vstupovať tam, kde je potrebná opora viery a svetlo ľudskej dôstojnosti,“ uviedla vo svojom príhovore.
