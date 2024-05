Kaliňák bol v Malajzii podporiť slovenskú húfnicu BIA

Bratislava 10. mája (TASR) - Minister obrany SR Robert Kaliňák sa v Malajzii stretol s tamojším ministrom obrany Mohamedom Khaledom. Do Malajzie prišiel podporiť slovenskú húfnicu BIA, ktorá je spolu s francúzskym produktom vo finálnom výbere pre malajzijské ozbrojené sily. Okrem toho navštívil aj slovenský stánok na zbrojárskom veľtrhu v Kuala Lumpure. TASR o tom informoval v piatok komunikačný odbor ministerstva obrany.



"Po stretnutí s pánom ministrom obrany sa potvrdilo, že máme oveľa viac spoločných tém, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hlavný bojový tank Malajzie totiž nesie zbraňový systém, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom. Bolo o čom hovoriť. Nielen o servise či o obnove techniky, ktorou Malajzia disponuje, ale aj o spoločných podnikoch, ktoré by umožnili vyrábať nielen zbrane a zbraňové systémy, ale aj samotnú muníciu," skonštatoval po stretnutí Kaliňák.



Zároveň informoval, že jedna zo zmlúv je už v záverečnej fáze rozhodovacieho procesu. "Ak sa to podarí, SR znova získa veľmi významný kontrakt, ktorý pomôže zviditeľniť slovenský obranný priemysel a jeho produkty či opätovne zvýšiť náš hrubý domáci produkt. Nehovoriac o zlepšení diverzifikácie ekonomiky, ktorá je pre Slovensko mimoriadne dôležitá," pripomenul slovenský minister.



Poukázal aj na sociálno-ekonomické aspekty takýchto projektov, ktoré prinášajú tvorbu pracovných miest a zvýšenie príjmov štátneho rozpočtu.



Na veľtrhu obrannej techniky Defence Services Asia v Kuala Lumpure má stánky Slovensko aj Česko. Rezort obrany SR hodnotil účasť oboch zmienených krajín na tomto veľtrhu ako veľmi úspešnú. "Potvrdili to samotní slovenskí vystavovatelia, ktorých bolo tento rok v Kuala Lumpure sedem a kvalitnou ponukou produktov v slovenskom stánku výrazne vzbudili záujem odbornej verejnosti," dodalo ministerstvo.