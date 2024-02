Kaliňák by chcel na Patriot využiť zľavu od USA na vrtuľníky Viper

Bratislava 1. februára (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce rokovať s USA, či by sa zľava na vrtuľníky Viper dala preniesť alebo rozložiť napríklad na kúpu systému protivzdušnej obrany Patriot ako súčasť komplexnej ochrany vzdušného priestoru SR. Vyplýva to z vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej Hodiny otázok. Za prioritu považuje nielen ochranu strategických cieľov, ale aj civilných.



"Dôraz na pozemnú silu je evidentný v rámci konfliktu, ktorý sa odohráva na Ukrajine. Žiadny z účastníkov, ani Rusko, ani Ukrajina, nezískali vzdušnú nadvládu nad daným územím, preto je hlavná časť sústredená na pozemné vojsko," skonštatoval Kaliňák. Dodal, že ak chceme Slovensko brániť aj v súlade so záväzkami v rámci NATO, nesmieme nepriateľovi dovoliť získať kontrolu nad naším vzdušným priestorom. Podľa ministra sa to nedá dosiahnuť len stíhačkami a je potrebný systém protivzdušnej obrany.



Priblížil, že bývalá vláda začala diskusie o možnosti kúpy nejakých systémov a rezort aktuálne prehodnocuje aj ponuky z Nemecka a Kórey. Deklaroval, že potreba protivzdušnej obrany je prioritou, o ktorej presviedča aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Kaliňák tiež uviedol, že by bolo dobré pokrytie šiestimi batériami stredného doletu, ale aj dvoma či troma batériami dlhého doletu, čo je napríklad systém Patriot alebo IRIS-T.



USA ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s príslušenstvom, výcvikom pilotov a technikov, ako aj vyše 500 rakiet AGM-114 Hellfire s výraznou zľavou ako náhradu za Ukrajine darované stíhačky MiG-29. Slovenská republika by za techniku mala zaplatiť približne 340 miliónov dolárov, pričom jej hodnota je vyše jednej miliardy eur. Bojové vrtuľníky v súčasnosti nie sú vo výzbroji Ozbrojených síl SR, išlo by teda o úplne novú bojovú spôsobilosť.