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Kaliňák: Glück pripravil návrh pre účinnejšiu reakciu OS počas mieru
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (24. 11.) opätovne vyzval Národnú radu SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia OS SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) už pripravil legislatívny návrh, ktorý by umožnil účinnejšiu reakciu Ozbrojených síl (OS) SR počas mierového stavu. Ministerstvo obrany s ním súhlasí. Po stredajšom rokovaní vlády to pre médiá uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
„My nie sme v tomto prípade rozhodujúci, to má byť poslanecký návrh,“ uviedol minister, podľa ktorého ešte čakajú na opozíciu. Progresívne Slovensko v utorok (24. 11.) uviedlo, že svoje návrhy predložilo ešte v lete a čaká na návrh rezortu.
Kaliňák dodal, že s Glückom sa o téme už nerozprával. Podotkol, že ministerstvo sa aktuálne sústredí na zabezpečenie obranyschopnosti Slovenska.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (24. 11.) opätovne vyzval Národnú radu SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia OS SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska. Poukázal pritom na nedávne narušenie vzdušného priestoru susedného Poľska a upozornil, že napriek predchádzajúcim prísľubom sa potrebný legislatívny proces na Slovensku dodnes nezačal.
Opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS), ktorý predsedá parlamentnému výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, v utorok na prezidenta reagoval, že opozícia svoj návrh predložila už v lete. „Keďže má ísť o spoločný návrh s koalíciou, od leta čakáme na návrh z dielne ministerstva obrany. Opakovane som ho urgoval, stále ho nemám,“ reagoval Valášek.
Legislatívny návrh, ktorý by umožnil účinnejšiu reakciu OS SR počas mierového stavu, má byť reakciou na tohtoročnú iniciatívu zmeniť ústavu tak, aby ponúkala možnosť vyhlásiť stav ohrozenia, ktorý by bol medzistupňom medzi časom mieru a vojnovým stavom. Opozícia s takouto iniciatívou nesúhlasila pre obavy zo zneužívania vládnou mocou. Potrebu úpravy súčasnej legislatívy však nevylúčila.
„My nie sme v tomto prípade rozhodujúci, to má byť poslanecký návrh,“ uviedol minister, podľa ktorého ešte čakajú na opozíciu. Progresívne Slovensko v utorok (24. 11.) uviedlo, že svoje návrhy predložilo ešte v lete a čaká na návrh rezortu.
Kaliňák dodal, že s Glückom sa o téme už nerozprával. Podotkol, že ministerstvo sa aktuálne sústredí na zabezpečenie obranyschopnosti Slovenska.
Prezident SR Peter Pellegrini v utorok (24. 11.) opätovne vyzval Národnú radu SR na urýchlenú prípravu legislatívnych zmien, ktoré umožnia OS SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska. Poukázal pritom na nedávne narušenie vzdušného priestoru susedného Poľska a upozornil, že napriek predchádzajúcim prísľubom sa potrebný legislatívny proces na Slovensku dodnes nezačal.
Opozičný poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (PS), ktorý predsedá parlamentnému výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, v utorok na prezidenta reagoval, že opozícia svoj návrh predložila už v lete. „Keďže má ísť o spoločný návrh s koalíciou, od leta čakáme na návrh z dielne ministerstva obrany. Opakovane som ho urgoval, stále ho nemám,“ reagoval Valášek.
Legislatívny návrh, ktorý by umožnil účinnejšiu reakciu OS SR počas mierového stavu, má byť reakciou na tohtoročnú iniciatívu zmeniť ústavu tak, aby ponúkala možnosť vyhlásiť stav ohrozenia, ktorý by bol medzistupňom medzi časom mieru a vojnovým stavom. Opozícia s takouto iniciatívou nesúhlasila pre obavy zo zneužívania vládnou mocou. Potrebu úpravy súčasnej legislatívy však nevylúčila.