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Kaliňák ide do Prahy, podľa Zůnu pripravujú vzájomne výhodné obchody
Šéf českého rezortu obrany podotkol, že s Kaliňákom si rozumie a ich spolupráca je na vysokej úrovni.
Autor TASR
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Praha 13. júla (TASR) - Slovenský minister obrany Robert Kaliňák bude v stredu v Prahe rokovať s českým rezortným partnerom Jaromírom Zůnom. Ten na pondelkovej tlačovej konferencii avizoval, že ministri pripravujú niekoľko obchodov v oblasti vojenského materiálu, ktoré budú podľa neho vzájomne výhodné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„SR je pre ČR veľmi významný partner v oblasti vojensko-priemyselnej spolupráce. Pripravujeme bilaterálne niekoľko vzájomne výhodných obchodov v oblasti vojenského materiálu. Radi by sme pristúpili k niektorým rámcovým zmluvám, ktoré má SR v rámci SAFE (Security Action for Europe) a SR má tiež záujem o nejaké konkrétne produkty z nášho obranného priemyslu,“ naznačil Zůna. SAFE je nástroj EÚ, z ktorého sa jej členským štátom poskytujú úvery s cieľom pomôcť im rýchlo a výrazne zvýšiť investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania.
Šéf českého rezortu obrany podotkol, že s Kaliňákom si rozumie a ich spolupráca je na vysokej úrovni. Tesne tiež podľa jeho slov spolupracujú aj ich tímy. Na otázku, či by sa obchod mohol týkať napríklad cvičných lietadiel L-39 Skyfox či technológie na sledovanie cieľov od českej firmy ERA, o čo sa slovenský minister zaujímal počas svojej vlaňajšej návštevy, Zůna nechcel priamo odpovedať.
„Nepredbiehajme, k nejakej dohode by sme chceli dôjsť práve v priebehu rokovania 15. júla. Je to na veľmi dobrej ceste, vzájomne si veľmi dobre rozumieme, záujmy oboch strán sa dopĺňajú, takže táto spolupráca je win-win. Veríme, že v priebehu tohto roka dotiahneme tie veci do konkrétnych výsledkov,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„SR je pre ČR veľmi významný partner v oblasti vojensko-priemyselnej spolupráce. Pripravujeme bilaterálne niekoľko vzájomne výhodných obchodov v oblasti vojenského materiálu. Radi by sme pristúpili k niektorým rámcovým zmluvám, ktoré má SR v rámci SAFE (Security Action for Europe) a SR má tiež záujem o nejaké konkrétne produkty z nášho obranného priemyslu,“ naznačil Zůna. SAFE je nástroj EÚ, z ktorého sa jej členským štátom poskytujú úvery s cieľom pomôcť im rýchlo a výrazne zvýšiť investície do obrany prostredníctvom spoločného obstarávania.
Šéf českého rezortu obrany podotkol, že s Kaliňákom si rozumie a ich spolupráca je na vysokej úrovni. Tesne tiež podľa jeho slov spolupracujú aj ich tímy. Na otázku, či by sa obchod mohol týkať napríklad cvičných lietadiel L-39 Skyfox či technológie na sledovanie cieľov od českej firmy ERA, o čo sa slovenský minister zaujímal počas svojej vlaňajšej návštevy, Zůna nechcel priamo odpovedať.
„Nepredbiehajme, k nejakej dohode by sme chceli dôjsť práve v priebehu rokovania 15. júla. Je to na veľmi dobrej ceste, vzájomne si veľmi dobre rozumieme, záujmy oboch strán sa dopĺňajú, takže táto spolupráca je win-win. Veríme, že v priebehu tohto roka dotiahneme tie veci do konkrétnych výsledkov,“ dodal.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)