Kaliňák: K žandárom sa hlási asi 1800 ľudí, prvých 100 prešlo výcvikom
Autor TASR
Borša/Bratislava 24. septembra (TASR) - Do Žandárskeho zboru sa hlási približne 1000 vojakov a ďalších 800 ľudí z iných bezpečnostných zložiek štátu. Prvých 100 záujemcov už prešlo výcvikom. Po výjazdovom rokovaní vlády v Borši to v stredu na tlačovej konferencii uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Ako doplnil, rezort zaznamenal relatívne vysokú úspešnosť pri skúškach po výcviku. „Boli ľudia, ktorí nimi ešte neprešli, takže si to ešte budú môcť zopakovať a myslím, že budeme schopní pred koncom roka už niektoré hliadky dostať do sveta,“ uviedol. Prvý termín hliadok pripraví rezort spolu s Policajným zborom.
Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom by mali pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci. Žandári by mali pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach.
