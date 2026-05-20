Kaliňák: KDH používa pri prešovskej nemocnici klasickú účelovú kritiku
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Kritika KDH k postupu pri pokračovaní výstavby prešovskej nemocnice je klasická účelová kritika. V súvislosti s vyjadreniami predstaviteľov KDH to po stredajšom rokovaní kabinetu povedal podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
Kresťanskí demokrati podľa neho svojou kritikou iba potvrdzujú, že nemajú žiadne skúsenosti s podobnými rozsiahlymi infraštruktúrnymi projektami. „Keby ich mali, vedeli by, že pri takýchto projektoch dochádza k zlyhaniam a problémom a že úlohou obstarávateľa je tieto chyby odhaľovať a riešiť,“ upozornil. Je presvedčený, že to sa aj pri výstavbe prešovskej nemocnice stalo, stavebný dozor dokázal včas identifikovať pochybenia, na ktoré prišla adekvátna reakcia. Minister zvýraznil zároveň hlavný problém, ktorý stavebný dozor odhalil v postupe zhotoviteľa. „Z toho, čo sa ukázalo, ako staval, ako sa na niektorých veciach evidentne snažil šetriť je jasné, že za ponúknutú cenu to nemohol postaviť,“ skonštatoval vicepremiér.
Z tohto dôvodu sú reči o neefektívnosti verejných prostriedkov či predražení stavby podľa neho zavádzajúce. „Ak niekto takéto vyhlásenia dáva, zjavne tomu nerozumie,“ zdôraznil Kaliňák. Obhajuje zároveň riešenie, ktoré sa prijalo a ktoré umožnilo využiť pripravené a voľné kapacity pre pokračovanie stavby. „Ak by sa takáto stavba zastavila napríklad na rok, mohlo by to znamenať predraženie o desiatky, možno až stovky miliónov eur,“ upozornil.
Poukázal tiež na to, že výslednú cenu novo vyhláseného tendra vygeneruje až súťaž, ktorá zohľadní i reálny stav súčasnej stavby, preto o efektívnosti prostriedkov možno hovoriť až po celkovom dokončení diela pri porovnaní nákladov a výsledku. „Zo strany KDH je to typická účelová kritika, tak ako pri našich iných projektoch, ktoré za nami, na rozdiel od nich, stoja,“ uviedol Kaliňák, pomohol si pri tom analógiou s výstavbou diaľnic. O účelovosti kritiky KDH podľa neho svedčí aj ambivalentnosť krokov opozičnej strany. „V deň prerušenia stavby nás vyzývali a žiadali garanciu dokončenia, teraz zasa kritizujú to, že sme našli seriózne riešenie, ako v diele pokračovať,“ poznamenal Kaliňák.
Opozičné KDH bude iniciovať odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka v Národnej rade SR. Pripisuje mu zodpovednosť za priebeh projektu výstavby prešovskej nemocnice. Súčasne podáva podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre zákazku na stavebný dozor a na Protimonopolný úrad SR v súvislosti s postupom pri zapojení piatich firiem do pokračovania stavby.
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok v piatok (15. 5.) odstúpila od zmluvy o dielo s doterajším zhotoviteľom prác. Na dokončenie prešovskej nemocnice bola v stredu vypísaná nová súťaž. Zároveň obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi.
