Kaliňák končí v ZMOS-e, o prípadnej politickej budúcnosti sa rozhoduje

Bratislava 15. marca (TASR) - Michal Kaliňák ku koncu marca končí v Združení miest a obcí Slovenska (ZMOS). Pôsobil ako ústredný riaditeľ kancelárie a hovorca združenia. O svojej prípadnej politickej budúcnosti sa ešte rozhoduje. Vyplýva to z jeho vyjadrenia pre TASR.



Kaliňák ozrejmil, že pred rokom v marci avizoval na rade ZMOS-u, že ak sa veci nezmenia, nebude mať jeho ďalšie pôsobenie v združení hlbší zmysel. "S rozhodnutím som preto čakal rok a v ZMOS-e pôsobím do konca mesiaca," uviedol pre TASR.



Na otázku, či rokuje s niektorou stranou o svojom vstupe do politiky, odpovedal, že aktuálne sa rozhoduje o svojich ďalších krokoch.