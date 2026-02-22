< sekcia Slovensko
Kaliňák: Kvôli pripravenosti musia byť CV90 v špecifických podmienkach
Autor TASR
Bratislava/Örnsköldsvik 22. februára (TASR) - Pre okamžitú pripravenosť musia byť bojové vozidlá CV9035 MkIV vyrábané pre slovenskú armádu vo Švédsku garážované v špecifických podmienkach. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že rezort sa snaží včas zabezpečiť technické zázemie pred ich príchodom. Uviedol to pre médiá v piatok (20. 2.) počas slávnostného predstavenia CV9035 MkIV vo Švédskom Örnsköldsviku.
„Pripravujeme jednotlivé základne už teraz na ich príchod. Lebo, samozrejme, ako sú veľké, komplikované, tak majú aj svoje pravidlá. Napríklad taká zaujímavosť, že musia byť garážované pri minimálne 17 stupňoch Celzia,“ uviedol Kaliňák.
Ako priblížil, bojové vozidlá môžu stáť aj vonku v menej kontrolovaných podmienkach, no v prípade pohotovosti im bude príprava trvať dlhšie. „Sú tam nejaké pravidlá. Preto budú mať určite garáže,“ doplnil.
Bojové vozidlá budú pridelené najmä v 1. mechanizovanej brigáde. „Presný rozpis vykoná Generálny štáb Ozbrojených síl SR,“ uviedol.
Medzinárodná zbrojárska firma BAE Systems Hägglunds v piatok vo švédskom Örnsköldsviku predstavila novú verziu bojového vozidla CV9035 MkIV vyrábaného pre Ozbrojené sily SR. Slovensko očakáva dodávku 152 vozidiel a prvé kusy by armáda mohla dostať už v tomto roku. Na výrobe sa podieľajú desiatky slovenských firiem.
