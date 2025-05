Kaliňák mieni, že zákony týkajúce sa slobody prejavu treba sprecizovať

Bratislava 18. mája (TASR) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) si myslí, že legislatívy týkajúce sa slobody prejavu treba sprecizovať. Mieni, že aktuálne zákony nie sú napísané dobre. Poukázal pritom na to, že polícia rieši europoslanca a podpredsedu strany Smer-SD Ľuboša Blahu pre pozdrav z obdobia socializmu, no líder hnutia Slovensko Igor Matovič nemá postih za to, že vyliezol na bránu Úradu vlády SR a kričal na nej. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.



„Ja si myslím, že my to musíme vyprecizovať. Nehovorím, že sprísniť, ale presne vyprecizovať, že čo je čo. Aj ľudia by mali vedieť, že keď mám 60 alebo 50 povolenú rýchlosť, tak keď idem 70-tkou, prekročil som hranice. Bohužiaľ, v tomto verbálnom zákone nie je úplne jasné, čo ešte môžem a čo nie,“ poznamenal Kaliňák. Zároveň deklaroval, že je zástancom slobody prejavu a treba ju nechať v čo najširšej miere. „Ja si myslím, že tú hranicu máme hľadať presne tak, ako to stanovuje Európsky súd pre ľudské práva v časti podnecovania k násiliu. Práve tá násilná časť je to, čo už je za hranicou zákona,“ doplnil.



Podpredseda opozičného KDH Viliam Karas skonštatoval, že pri akomkoľvek vstupovaní do slobody prejavu je zásadne opatrný. „Aj napriek tomu, že sa zneužíva,“ skonštatoval. Treba podľa neho vážiť, kedy vstúpiť do slobody prejavu, lebo sa to môže vrátiť ako bumerang. Je zvedavý na zákon proti šíreniu nenávisti v online priestore, ktorého prípravu avizovalo ministerstvo vnútra. Myslí si, že to nepomôže upokojiť napätie. Hovoril o tom, že problémom SR je, že každý problém sa rieši legislatívnou zmenou namiesto aplikovania aktuálnych právnych noriem. Súčasná legislatíva v tejto veci je podľa jeho slov krásne nastavená, ale neaplikuje sa.



Politici sa vyjadrili aj k minuloročnému atentátu na premiéra a politickej kultúre a komunikácii. Hovorili o hrubosti a agresivite vo verejnom priestore. Kaliňák kritizoval viaceré opozičné strany za burcovanie. Myslí si, že slovenská politika bola kedysi prácou džentlmenov, no zmenilo sa to po vstupe Matoviča do nej. Karas poukázal na to, že vládne a niektoré opozičné strany si nemajú čo vyčítať z pohľadu hrubosti prejavu. Upozornil aj na to, že kresťanskí demokrati stále presadzovali a budú presadzovať politiku pokoja a miernosti. Smeru-SD vyčítal napríklad kampaň, v ktorej označovali poslancov parlamentu, ktorí podporili dohodu o obrannej spolupráci s USA, za vlastizradcov. Kaliňák to považuje za vecnú kritiku a avizoval, že zmluva sa bude meniť.